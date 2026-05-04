Suspicion d’hantavirus sur un navire : l’OMS appelle au calme malgré plusieurs morts en mer

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré que le risque pour la population restait faible après une suspicion d’épidémie d’hantavirus à bord d’un navire de croisière dans l’Atlantique. Trois personnes sont décédées et trois autres sont tombées malades, selon les premières informations, suscitant une vive inquiétude.

Le navire concerné, le MV Hondius, exploité par la compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions, se trouvait au large du Cap-Vert au moment des faits. L’entreprise a indiqué être en train de gérer « une situation médicale grave » à bord de ce bateau d’expédition polaire.

La croisière avait quitté l’Argentine environ trois semaines plus tôt avec quelque 150 passagers. Le navire avait fait escale en Antarctique ainsi que dans d’autres destinations avant de remonter vers l’Atlantique Nord, selon des informations relayées par les médias.

Malgré la gravité apparente de la situation, l’OMS a tenu à rassurer. « Le risque pour le grand public reste faible. Il n’y a pas lieu de paniquer ni d’imposer de restrictions de voyage », a déclaré Hans Kluge, directeur régional de l’organisation pour l’Europe.

L’hantavirus est une maladie transmise principalement par les rongeurs, pouvant provoquer des infections graves chez l’humain. Les circonstances exactes de la contamination à bord du navire restent à éclaircir, alors que des investigations sont en cours.

L’OMS a indiqué travailler en étroite collaboration avec les pays concernés afin de soutenir la prise en charge médicale des passagers, organiser d’éventuelles évacuations et évaluer les risques sanitaires. L’organisation affirme agir avec urgence pour contenir la situation et éviter toute propagation.