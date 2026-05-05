Mexique : un séisme de magnitude 5,6 secoue le sud du pays sans faire de victimes

Un séisme de magnitude 5,6 a frappé lundi le sud du Mexique, selon l’Institut sismologique national du Mexique. Malgré l’intensité de la secousse, les autorités n’ont, dans un premier temps, signalé ni victimes ni dégâts matériels importants.

Le tremblement de terre s’est produit à 24 kilomètres au nord-ouest de la ville de Pinotepa Nacional, dans l’État d’Oaxaca, une région régulièrement exposée à l’activité sismique. La secousse a été enregistrée à une profondeur d’environ 9 kilomètres, ce qui correspond à un séisme relativement superficiel.

Les services de secours et les autorités locales ont rapidement procédé à des évaluations sur le terrain afin de vérifier l’impact du séisme sur les infrastructures et les populations. Aucune alerte majeure n’a été déclenchée à la suite de l’événement.

Dans la capitale Mexico, l’alarme sismique a été activée, provoquant l’évacuation de certains bâtiments et incitant de nombreux habitants à se regrouper à l’extérieur par mesure de précaution. Les scènes de rue ont montré une population en attente d’informations, sans panique généralisée.

Le Mexique est situé sur une zone de forte activité tectonique, ce qui l’expose régulièrement à des tremblements de terre de différentes intensités. Les autorités rappellent fréquemment les consignes de sécurité en cas de séisme afin de limiter les risques pour la population.

À ce stade, les évaluations se poursuivent, mais les premiers bilans confirment l’absence de conséquences graves, un résultat relativement rassurant dans une région habituée à des événements sismiques parfois destructeurs.