Coups de feu près de la Maison-Blanche : un suspect armé neutralisé par le Secret Service

La Maison-Blanche a été brièvement placée sous confinement lundi après-midi après une fusillade impliquant le Secret Service à proximité du complexe présidentiel, près du Washington Monument. L’événement s’est produit autour de 15h30, au niveau de 15th Street SW et Independence Avenue SW, un secteur hautement sécurisé situé non loin de la résidence présidentielle.

Un individu suspect repéré avec une arme

Des agents en civil du Secret Service auraient repéré un homme au comportement suspect, qui semblait porter une arme. Des agents en uniforme ont alors été appelés pour l’interpeller. À leur approche, l’homme aurait pris la fuite à pied avant d’ouvrir le feu en direction des forces de sécurité. Les agents ont riposté et l’ont touché par balle.

Le suspect hospitalisé, un jeune également blessé

Le suspect a été transporté à l’hôpital après avoir été atteint par les tirs des agents. Son identité n’a pas été immédiatement communiquée. Un mineur, présent à proximité, a également été blessé pendant la fusillade ; ses blessures ne mettraient pas sa vie en danger. Il pourrait avoir été touché par un tir du suspect.

Trump à la Maison-Blanche, Vance tout juste passé dans le secteur

Donald Trump se trouvait à la Maison-Blanche au moment des faits. Les autorités n’ont pas indiqué qu’il ait été directement menacé. Le cortège du vice-président J.D. Vance serait passé dans le secteur peu avant l’incident, mais rien ne permet, à ce stade, d’affirmer que le suspect visait le cortège, la Maison-Blanche ou un responsable politique en particulier.

Un confinement de précaution et des rues bouclées

Par mesure de sécurité, la Maison-Blanche a été brièvement verrouillée. Des journalistes présents sur place ont été déplacés vers une zone sécurisée, tandis que plusieurs rues autour du secteur ont été fermées pour permettre l’intervention des forces de l’ordre et les premières constatations. Le périmètre a ensuite été progressivement rouvert.

Une enquête ouverte sur les motivations du suspect

La police de Washington a repris la conduite de l’enquête. Les autorités cherchent désormais à établir pourquoi l’homme armé se trouvait dans ce secteur sensible, s’il avait une cible précise, et s’il existait un lien avec des menaces antérieures visant Donald Trump ou les institutions américaines. Pour l’heure, le mobile reste inconnu.