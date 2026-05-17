Taïwan répond à Trump : “Nous ne serons ni sacrifiés ni vendus”

Le président taïwanais Lai Ching-te a affirmé dimanche que Taïwan « ne sera ni sacrifié ni vendu », en réponse aux déclarations du président américain Donald Trump après son récent sommet avec le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin.

Dans un message publié sur Facebook, Lai Ching-te a assuré que Taïwan ne renoncerait pas à son mode de vie libre « sous la pression ». Il a également rappelé que les ventes d’armes américaines à l’île constituaient un engagement sécuritaire fondé sur le droit et destiné à préserver la stabilité dans le détroit de Taïwan.

Cette prise de position marque la première réaction directe du président taïwanais après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping la semaine dernière à Pékin. Ce sommet avait suscité de fortes inquiétudes à Taïwan concernant la solidité du soutien américain face aux revendications territoriales chinoises.

Donald Trump avait déclaré qu’il réfléchissait encore à la possibilité de nouvelles ventes d’armes à l’île et avait affirmé que les États-Unis ne souhaitaient pas encourager une déclaration formelle d’indépendance de Taïwan. « Nous ne voulons pas que quelqu’un dise : “Devenons indépendants parce que les États-Unis nous soutiennent” », avait-il expliqué.

La Chine considère Taïwan comme une province chinoise destinée à être réunifiée, par la force si nécessaire. Pékin s’oppose fermement à tout soutien international officiel envers le gouvernement taïwanais démocratiquement élu.

Lai Ching-te a indiqué que la population taïwanaise était « très préoccupée » par les discussions concernant l’île lors du sommet sino-américain. Il a néanmoins remercié Washington pour son attention constante à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan.

Cette nouvelle passe d’armes diplomatique illustre les tensions persistantes autour de Taïwan, devenu l’un des principaux points de friction entre les États-Unis et la Chine dans un contexte de rivalité géopolitique croissante en Asie-Pacifique.