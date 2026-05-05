L’Ukraine annonce un cessez-le-feu unilatéral, Zelensky dénonce le silence de Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi que l’Ukraine observera un cessez-le-feu à partir de minuit dans la nuit du 5 au 6 mai. Cette décision intervient dans un contexte de guerre prolongée et de nouvelles tensions diplomatiques avec la Russie.

Dans un message publié sur la plateforme Telegram, Volodymyr Zelensky a indiqué que cette trêve entrerait en vigueur sans condition préalable, tout en soulignant que Kiev avait appelé en amont à un cessez-le-feu plus large, sans obtenir de réponse de Moscou.

Le président ukrainien a également accusé la Russie de poursuivre les hostilités malgré les appels répétés à une désescalade. Selon lui, les autorités russes considèrent que « la vie humaine est incomparablement plus précieuse que la “célébration” de quelque anniversaire que ce soit », une formulation visant à critiquer la poursuite des combats dans un contexte symbolique.

Cette annonce s’inscrit dans une série d’initiatives diplomatiques visant à réduire temporairement les violences sur le terrain, alors que le conflit entre les deux pays reste actif sur plusieurs fronts et continue de provoquer de lourdes pertes.

Aucune réaction immédiate de Moscou n’a été rapportée à ce stade concernant cette annonce de cessez-le-feu. Les autorités ukrainiennes n’ont pas non plus précisé si cette mesure serait limitée dans le temps ou conditionnée à une réponse russe.

Sur le plan international, cette initiative est susceptible d’être observée de près par les partenaires de l’Ukraine, alors que les efforts diplomatiques pour trouver une issue au conflit restent jusqu’ici sans résultat durable.