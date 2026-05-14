Détroit d’Ormuz : un navire saisi près des Émirats alors que Trump et Xi discutent de l’Iran

Les tensions autour du détroit d’Ormuz continuent de s’aggraver. Un navire aurait été arraisonné jeudi par des forces militaires iraniennes au large des Émirats arabes unis avant d’être dirigé vers les eaux iraniennes, selon des informations rapportées par Reuters, sur fond de crise régionale persistante.

Cet incident intervient au moment où le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping discutent à Pékin de la situation en Iran et de la sécurité énergétique mondiale. La Maison Blanche a indiqué que les deux dirigeants s’étaient accordés sur la nécessité de maintenir ouvert le détroit d’Ormuz et d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.

Depuis le début de la guerre israélo-américaine contre l’Iran le 28 février, Téhéran a fortement restreint la navigation dans cette voie maritime stratégique, par laquelle transite une part majeure des exportations mondiales de pétrole et de gaz. Seuls certains navires iraniens ou autorisés peuvent encore circuler relativement librement dans la zone.

La Chine, principal acheteur du pétrole iranien et partenaire stratégique de Téhéran, se retrouve au centre des discussions diplomatiques. Washington espère visiblement obtenir l’appui de Pékin pour réduire les tensions et garantir la reprise du trafic maritime dans la région.

Parallèlement, un cargo indien transportant du bétail entre l’Afrique et les Émirats arabes unis a coulé mercredi au large d’Oman après avoir apparemment été touché par un missile ou un drone, selon une société britannique spécialisée dans la sécurité maritime. Les 14 membres d’équipage ont pu être secourus par les garde-côtes omanais.

Alors que les États-Unis ont suspendu leurs frappes directes contre l’Iran tout en maintenant un blocus des ports iraniens, la situation dans le Golfe continue d’alimenter les inquiétudes des marchés et des gouvernements concernant la sécurité des approvisionnements énergétiques mondiaux.