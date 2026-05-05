Un an au pouvoir pour Merz : tensions transatlantiques, pressions économiques et fragilité politique en Allemagne

Le chancelier allemand Friedrich Merz marque sa première année à la tête du gouvernement dans un climat de fortes tensions avec les États-Unis et de difficultés internes croissantes. Son mandat débute dans un contexte de crise transatlantique qualifiée de « profonde » par plusieurs analystes.

Les relations entre Berlin et Washington se sont nettement dégradées, notamment en raison des menaces du président américain Donald Trump d’imposer cette semaine des droits de douane de 25 % sur les véhicules européens. Une mesure qui inquiète fortement l’industrie automobile allemande, pilier de l’économie du pays.

À cela s’ajoute un projet de retrait massif des troupes américaines stationnées en Allemagne, une décision perçue à Berlin comme un signal d’éloignement stratégique de la part des États-Unis. Plusieurs responsables politiques européens y voient un affaiblissement de la sécurité collective et de la confiance dans l’alliance transatlantique.

Sur le plan intérieur, Friedrich Merz doit également composer avec une coalition gouvernementale marquée par des divisions et des tensions persistantes. Les critiques se multiplient sur la gestion économique du pays, alors que la croissance reste fragile et que certaines réformes peinent à aboutir.

Le chancelier fait aussi face à des reproches concernant sa communication politique, jugée parfois maladroite dans un contexte international particulièrement sensible. Ces difficultés alimentent les doutes sur la solidité de son leadership à moyen terme.

Malgré ces pressions, Berlin tente de maintenir le dialogue avec Washington, tout en cherchant à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe. Mais l’équilibre apparaît de plus en plus difficile à tenir face à une relation transatlantique fragilisée et à des tensions économiques croissantes.