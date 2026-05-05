Face-à-face stratégique : Trump prépare une rencontre décisive avec Xi et revendique la suprématie américaine en IA

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi attendre avec intérêt sa prochaine rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, prévue plus tard ce mois-ci. Dans un contexte de rivalité accrue entre les deux puissances, il a affirmé vouloir rappeler à Pékin que les États-Unis dominent actuellement le domaine de l’intelligence artificielle.

S’exprimant lors d’un sommet consacré aux petites entreprises à la Maison-Blanche, Donald Trump a souligné l’importance de ce déplacement, qu’il a qualifié de « voyage important ». Cette rencontre intervient alors que Washington et Pékin continuent de gérer des tensions persistantes, notamment sur les questions commerciales et technologiques.

Le président américain a insisté sur la position de leader des États-Unis dans le secteur de l’intelligence artificielle, un domaine devenu central dans la compétition stratégique entre les deux pays. Cette déclaration s’inscrit dans une volonté plus large de démontrer la supériorité technologique américaine face à la montée en puissance de la Chine.

Les relations entre les deux premières économies mondiales restent marquées par des différends complexes, allant des échanges commerciaux aux restrictions sur les technologies sensibles. L’intelligence artificielle est désormais au cœur de cette rivalité, tant pour ses implications économiques que pour ses enjeux de sécurité.

La rencontre à venir entre Donald Trump et Xi Jinping pourrait ainsi représenter un moment clé dans la gestion de ces tensions, avec en toile de fond la question de savoir si les deux nations parviendront à apaiser leurs différends ou si la confrontation technologique et commerciale continuera de s’intensifier.