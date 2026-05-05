Lula attendu à Washington : un sommet avec Trump prévu cette semaine, selon des sources

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva se rendra cette semaine aux États-Unis pour une rencontre avec son homologue américain Donald Trump, selon plusieurs sources gouvernementales brésiliennes citées par Reuters. Cette visite pourrait avoir lieu mercredi, avec une réunion prévue jeudi à Washington.

D’après ces mêmes sources, le déplacement avait été évoqué de longue date entre les deux dirigeants, à la suite d’un échange téléphonique en début d’année. Une première rencontre avait initialement été envisagée pour le mois de mars, mais elle n’avait finalement pas eu lieu sans explication officielle détaillée.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement réagi aux demandes de commentaires concernant cette visite, laissant planer une certaine incertitude sur les sujets précis qui seront abordés lors de cette rencontre bilatérale.

Ce déplacement intervient dans un contexte international marqué par des tensions commerciales et diplomatiques, alors que les relations entre les États-Unis et plusieurs puissances émergentes sont régulièrement mises à l’épreuve sur des questions économiques et stratégiques.

Pour le Brésil, cette visite représente une opportunité de renforcer le dialogue avec Washington, notamment sur les échanges commerciaux et les investissements, dans un moment où l’Amérique latine cherche à consolider sa place dans les grandes négociations internationales.

Si elle se confirme, cette rencontre entre Luiz Inácio Lula da Silva et Donald Trump constituerait un rendez-vous diplomatique majeur entre les deux plus grandes économies du continent américain, avec des enjeux économiques et politiques potentiellement importants pour les deux pays.