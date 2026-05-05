Washington durcit le ton : hausse des droits de douane sur les voitures européennes confirmée par l’administration Trump

Les États-Unis ont confirmé leur intention d’augmenter les droits de douane sur les importations de véhicules européens, une mesure qui pourrait atteindre 25 %, selon des déclarations du représentant américain au commerce Jamieson Greer. Cette décision s’inscrit dans la politique commerciale défendue par le président américain Donald Trump.

D’après Jamieson Greer, l’administration américaine a informé des responsables commerciaux européens et allemands au cours du week-end que le projet de relèvement des tarifs douaniers allait bien être mis en œuvre. Il a précisé que ces discussions visaient à expliquer les motivations de Washington, tout en rappelant les engagements précédents des partenaires européens.

Le responsable américain a également affirmé que le président Donald Trump maintenait fermement sa position sur cette mesure, considérée comme un élément central de la stratégie commerciale américaine. Selon lui, ces droits de douane font partie d’un cadre plus large de négociations en cours.

Cette annonce intervient alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne restent vives, notamment dans le secteur automobile, qui représente un enjeu majeur pour plusieurs économies européennes.

Des groupes industriels comme BMW, Mercedes-Benz Group et Porsche pourraient être particulièrement affectés par cette hausse des tarifs, leurs exportations vers le marché américain étant significatives.

Cette nouvelle étape dans la politique protectionniste américaine pourrait raviver les tensions transatlantiques et relancer le débat sur les équilibres commerciaux entre les deux rives de l’Atlantique, dans un contexte économique déjà marqué par de fortes incertitudes.