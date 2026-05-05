Russie : restrictions d’Internet mobile avant le défilé du 9 mai sur fond de tensions sécuritaires

Les autorités russes ont restreint l’accès à Internet mobile dans plusieurs grandes villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg, à l’approche des commémorations de la victoire de la Seconde Guerre mondiale prévues le 9 mai. Cette mesure intervient dans un contexte de préoccupations accrues en matière de sécurité.

Selon les autorités, ces limitations visent à prévenir d’éventuelles menaces, notamment après une importante attaque de drones ukrainiens signalée dans la nuit. Les restrictions concernent principalement les services mobiles, affectant l’accès à Internet pour les utilisateurs dans certaines zones clés.

Le défilé du 9 mai, événement central du calendrier commémoratif russe, doit se tenir dans un format réduit cette année. Les autorités cherchent à garantir son bon déroulement dans un climat marqué par les tensions liées au conflit en Ukraine.

La décision de limiter les communications mobiles souligne les inquiétudes des autorités face à d’éventuelles perturbations ou attaques pendant ces célébrations hautement symboliques. Moscou met en avant des impératifs de sécurité pour justifier ces mesures exceptionnelles.

Ces restrictions pourraient toutefois perturber la vie quotidienne des habitants et des entreprises, en réduisant l’accès aux services numériques dans les zones concernées. Elles témoignent également du climat de vigilance accrue qui entoure les grandes manifestations publiques en Russie.

À quelques jours des commémorations, les autorités russes semblent déterminées à renforcer leur dispositif sécuritaire, alors que le contexte géopolitique et militaire continue de peser sur l’organisation de cet événement historique.