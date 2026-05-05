Séisme politique en Roumanie : le gouvernement Bolojan renversé, le pays plongé dans l’incertitude

Le gouvernement roumain dirigé par le Premier ministre Ilie Bolojan a été renversé mardi à la suite d’un vote de défiance au Parlement, selon des informations rapportées par la chaîne Digi24. Cette décision marque une rupture brutale dans la vie politique du pays.

Le vote a été soutenu par une alliance regroupant des sociaux-démocrates et des partis d’extrême droite, qui ont uni leurs forces pour destituer le chef du gouvernement libéral, pourtant considéré comme pro-européen. Cette coalition inattendue souligne les profondes divisions au sein du paysage politique roumain.

La chute du gouvernement ouvre une période d’incertitude, avec des semaines, voire des mois de négociations attendues pour tenter de former une nouvelle majorité. Les tractations s’annoncent complexes dans un Parlement fragmenté.

Les conséquences économiques pourraient être significatives. La crise politique fait peser des risques sur la notation de la dette souveraine du pays, ainsi que sur sa capacité à accéder aux fonds européens, essentiels pour son développement.

La stabilité de la monnaie roumaine pourrait également être affectée par cette instabilité, alors que les marchés surveillent de près l’évolution de la situation politique à Bucarest.

Ce renversement intervient dans un contexte régional déjà tendu, et pourrait fragiliser davantage la position de la Roumanie au sein de l’Union européenne, à un moment où la cohésion politique et économique est particulièrement scrutée.