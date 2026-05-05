Attentats au Colorado : le principal suspect prêt à plaider coupable de 184 chefs d’accusation

Le suspect des attentats à la bombe incendiaire survenus dans le Colorado prévoit de plaider coupable de l’ensemble des charges retenues contre lui au niveau de l’État, selon des documents judiciaires cités par sa défense. Cette décision marque un tournant majeur dans une affaire qui a profondément marqué la région.

Mohamed Sabry Soliman est poursuivi pour 184 chefs d’accusation liés à une attaque visant un rassemblement pro-israélien à Boulder. L’ampleur des poursuites reflète la gravité des faits reprochés et les conséquences de cette attaque.

D’après les éléments communiqués, l’accord de plaidoyer a été évoqué dans une requête déposée devant un tribunal fédéral. Les détails précis de cet accord n’ont pas été entièrement rendus publics, mais il implique que l’accusé reconnaîtrait sa responsabilité dans les faits au niveau de la justice de l’État.

Parallèlement, une procédure distincte au niveau fédéral reste en cours. Mohamed Sabry Soliman fait également face à des accusations de crimes haineux dans cette juridiction, une affaire qui n’a pas encore été tranchée.

L’accusé, ressortissant égyptien, cherche en outre à empêcher l’expulsion de sa famille, un élément qui ajoute une dimension supplémentaire à ce dossier judiciaire complexe.

Cette affaire illustre la multiplicité des procédures aux États-Unis, où des poursuites peuvent être menées simultanément au niveau local et fédéral. Le plaidoyer de culpabilité attendu pourrait accélérer le traitement de la partie étatique du dossier, tout en laissant en suspens les enjeux fédéraux.