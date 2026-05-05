David Lisnard torpille les Molières: «Tellement irrespectueux des contribuables et nuisible au spectacle vivant.»

La cérémonie des Molières, diffusée sur France 2, a provoqué une vive réaction de David Lisnard. Le maire de Cannes, également président de l’Association des maires de France, a critiqué le ton général de la soirée, estimant qu’elle donnait une mauvaise image de France Télévisions et du service public audiovisuel.

Dans un message publié sur X, l’élu a dénoncé ce qu’il considère comme une cérémonie trop marquée politiquement, au détriment de la promotion du théâtre et du spectacle vivant.

La critique cinglante de David Lisnard

David Lisnard a notamment estimé que la soirée pouvait avoir un effet plus négatif sur l’image de France Télévisions que les critiques institutionnelles visant l’audiovisuel public :

« Je crains que la cérémonie des Molière fasse plus de dégâts sur l’image de France TV que le rapport parlementaire.

Tellement déjà vu et entendu, tellement paresseux, tellement monocorde, tellement irrespectueux des contribuables et finalement tellement nuisible au spectacle vivant censé être promu par la cérémonie.

Ainsi va hélas la France. »

France Télévisions au cœur des critiques

Cette prise de position a lieu alors que France Télévisions fait l’objet de débats récurrents sur son financement, sa ligne éditoriale et sa neutralité. Le message de David Lisnard vise directement ce qu’il perçoit comme une forme d’entre-soi idéologique sur une chaîne du service public. Pour l’élu, la cérémonie aurait moins servi à mettre en valeur les artistes et les œuvres qu’à diffuser un discours politique attendu, répétitif et déconnecté d’une partie du public.

Le spectacle vivant relégué au second plan ?

La critique porte aussi sur la vocation même des Molières. La cérémonie est censée célébrer le théâtre, les comédiens, les metteurs en scène, les auteurs et l’ensemble du spectacle vivant. Or, selon David Lisnard, le ton adopté lors de la soirée aurait affaibli ce message. En qualifiant la cérémonie de « nuisible au spectacle vivant », il reproche à l’événement de détourner l’attention de sa mission première : promouvoir la création théâtrale et donner envie au public de se tourner vers les salles. Difficile de lui donner tort…