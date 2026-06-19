Épidémie d’Ebola en RDC : plus de 70 médecins infectés, l’OMS tire la sonnette d’alarme

L’épidémie d’Ebola qui frappe la République démocratique du Congo continue de peser lourdement sur le système de santé du pays. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 70 médecins ont été infectés par le virus depuis le début de l’épidémie, un bilan qui illustre la pression extrême exercée sur les personnels soignants en première ligne.

Le directeur des urgences de l’OMS a indiqué que 75 médecins avaient contracté la maladie. Parmi eux, 17 sont décédés, soulignant la gravité de la situation et les risques auxquels sont confrontés les professionnels de santé chargés de prendre en charge les malades.

L’organisation estime également que le virus a probablement circulé pendant plusieurs mois avant que les autorités congolaises ne déclarent officiellement l’épidémie. Ce retard dans la détection aurait favorisé la propagation de la maladie et compliqué les efforts visant à contenir sa transmission.

Les autorités sanitaires et les organisations humanitaires redoutent que des cas non détectés aient permis au virus de s’installer dans certaines communautés avant la mise en place des mesures de surveillance et de contrôle. La recherche des contacts et le dépistage restent donc des priorités pour freiner l’épidémie.

Face à l’ampleur de la crise, plusieurs pays ont commencé à apporter leur soutien à la République démocratique du Congo. La Chine et l’Ouganda ont notamment envoyé des équipes médicales pour renforcer les capacités locales de prise en charge et contribuer à la lutte contre la propagation du virus.

L’OMS poursuit de son côté la coordination des opérations d’urgence aux côtés des autorités congolaises. L’organisation insiste sur la nécessité d’accroître les ressources médicales, les équipements de protection et les campagnes de sensibilisation afin de protéger les soignants et les populations les plus exposées.

Alors que le nombre de cas continue de susciter l’inquiétude, les responsables sanitaires soulignent que la rapidité de la réponse internationale et la confiance des communautés locales seront déterminantes pour éviter une aggravation de cette nouvelle crise sanitaire en Afrique centrale.