La Norvège serre la vis sur l’IA à l’école : les élèves du primaire presque totalement privés d’outils génératifs

La Norvège a annoncé une quasi-interdiction de l’utilisation des outils d’intelligence artificielle générative dans les écoles primaires, une mesure destinée à protéger les apprentissages fondamentaux des enfants. Le gouvernement estime que l’usage précoce de ces technologies pourrait nuire au développement des compétences essentielles comme la lecture, l’écriture et les mathématiques.

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a présenté vendredi ces nouvelles règles qui entreront en vigueur dès la rentrée scolaire de la fin août. Selon lui, le recours à l’IA par les plus jeunes élèves risque de leur faire sauter des étapes importantes de leur formation et de leur apprentissage.

« Le plus important à l’école, c’est que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à faire des mathématiques », a déclaré le chef du gouvernement lors d’une conférence de presse. Les autorités souhaitent ainsi privilégier les méthodes d’enseignement traditionnelles pour les premières années de scolarité.

Dans le détail, les élèves de la première à la septième année, âgés de 6 à 13 ans, ne devraient généralement pas utiliser d’outils d’IA générative. Pour les collégiens de 14 à 16 ans, une utilisation limitée sera autorisée, mais uniquement sous la supervision des enseignants et dans un cadre pédagogique strictement encadré.

Les lycéens, âgés de 17 à 19 ans, bénéficieront d’une approche différente. Le gouvernement estime qu’ils doivent apprendre à utiliser l’intelligence artificielle de manière responsable afin de se préparer à l’enseignement supérieur et au marché du travail, où ces technologies occupent une place croissante.

Cette décision s’inscrit dans une série de réformes éducatives engagées par Oslo pour tenter d’enrayer la baisse des résultats scolaires observée ces dernières années. En 2024, la Norvège avait déjà interdit les smartphones dans les établissements scolaires et renforcé les pouvoirs des enseignants en matière de discipline.

Pionnière de la numérisation de l’enseignement, la Norvège avait commencé à introduire les ordinateurs dans les salles de classe dès les années 1990, puis les tablettes dans les années suivantes. Avec cette nouvelle politique, le pays marque toutefois un coup d’arrêt à l’intégration sans limite des technologies numériques dans l’éducation, privilégiant désormais une approche plus prudente face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle.