Au sud du Liban, les habitants reviennent dans des villages dévastés par les frappes israéliennes

Dans le village de Qlaileh, au sud du Liban, les habitants découvrent un paysage de ruines après les récents affrontements entre Israël et le Hezbollah. Alors qu’un cessez-le-feu est entré en vigueur, de nombreuses familles retournent dans leurs quartiers détruits pour constater l’ampleur des dégâts laissés par les bombardements.

Parmi elles figure Abed Hachem, un père de trois enfants âgé de 46 ans. Sa maison avait déjà été endommagée lors du conflit opposant Israël au Hezbollah en 2024. Après des mois d’efforts pour la reconstruire, il affirme avoir tout perdu une nouvelle fois dans les dernières frappes israéliennes qui ont touché son village.

Là où se trouvait autrefois son habitation, il ne reste désormais qu’un amas de gravats. Son jardin a disparu sous la poussière, tandis que des jouets d’enfants, des meubles et des effets personnels sont éparpillés parmi les décombres. « Oh mon Dieu… Il y avait un bâtiment ici », a-t-il déclaré en montrant les structures détruites qui abritaient autrefois ses voisins.

À Qlaileh, le clocher de la mosquée locale figure parmi les rares éléments encore debout. Selon les habitants, une grande partie du village a été détruite ou gravement endommagée au cours des combats les plus récents.

Cette nouvelle escalade a débuté le 2 mars lorsque le Hezbollah a lancé des attaques contre Israël en soutien à son allié iranien, selon Reuters. Israël a répondu par une campagne de frappes aériennes et une offensive terrestre qui lui a permis de prendre le contrôle de certaines zones du sud du Liban.

Les autorités israéliennes affirment que leurs opérations visaient les positions et les infrastructures du Hezbollah. Sur le terrain, cependant, les conséquences sont visibles dans plusieurs localités où les habitants doivent désormais faire face à la destruction de leurs logements et de leurs moyens de subsistance.

Alors que les combats semblent s’être interrompus, la reconstruction s’annonce immense. Pour de nombreux habitants du sud du Liban, le retour à la normale paraît encore lointain, dans une région marquée par des années de tensions et par des destructions qui se répètent à chaque nouvelle flambée de violence.