Deux ans après les inondations meurtrières, le sud du Brésil redoute le retour des pluies extrêmes liées à El Niño

Les habitants du sud du Brésil se préparent à affronter un nouvel épisode climatique potentiellement dévastateur. Alors que de nombreuses communautés poursuivent encore leur reconstruction après les inondations historiques de 2024, les météorologues alertent sur l’arrivée possible d’un phénomène El Niño particulièrement intense susceptible d’apporter de nouvelles pluies extrêmes.

Dans l’État du Rio Grande do Sul, les traces de la catastrophe demeurent visibles. À Porto Alegre, la capitale régionale, des maisons détruites, des terrains laissés vacants et de nombreux chantiers rappellent encore l’ampleur des inondations qui avaient submergé la région deux ans plus tôt.

Les crues de mai 2024 sont considérées comme les plus graves jamais enregistrées au Brésil. Elles avaient provoqué la mort d’au moins 181 personnes et forcé des milliers d’habitants à quitter leur domicile. Les dégâts avaient touché les infrastructures, les entreprises, les exploitations agricoles et de vastes zones urbaines.

Face aux prévisions annonçant un renforcement d’El Niño, les autorités et les habitants redoublent de vigilance. Ce phénomène climatique est généralement associé à des précipitations plus abondantes dans certaines régions d’Amérique du Sud, augmentant le risque d’inondations et de glissements de terrain.

À Porto Alegre, plusieurs projets de prévention sont en cours, notamment le renforcement et l’élargissement des digues destinées à protéger les zones les plus vulnérables. Les autorités locales cherchent également à améliorer les systèmes d’alerte et les infrastructures de gestion des eaux afin d’éviter une répétition du drame de 2024.

Pour de nombreux habitants, l’inquiétude reste vive. Beaucoup reconstruisent encore leur logement ou tentent de retrouver une stabilité économique après les pertes subies lors des précédentes inondations. La perspective d’un nouvel épisode de pluies extrêmes ravive les craintes de voir les efforts de reconstruction anéantis.

Alors que les experts surveillent de près l’évolution d’El Niño, le sud du Brésil se retrouve confronté à un défi majeur : achever sa reconstruction tout en se préparant à un risque climatique qui pourrait mettre à l’épreuve les progrès réalisés depuis la catastrophe historique de 2024.