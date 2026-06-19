Le gouvernement prévoit de réduire les remboursements de la Sécurité sociale

L’exécutif envisage d’augmenter la part des frais médicaux à la charge des patients et des mutuelles dès cet été, par voie réglementaire.

Le gouvernement s’apprête à réduire le niveau de prise en charge de la Sécurité sociale sur certains actes médicaux. Cette mesure, qui pourrait entrer en vigueur dès cet été, vise à augmenter la quote-part restant à la charge des assurés et de leurs complémentaires santé. L’exécutif privilégie une modification par voie réglementaire pour accélérer la mise en œuvre du dispositif.

Un transfert vers les mutuelles

Cette décision s’inscrit dans une logique de maîtrise des dépenses de l’assurance maladie. En transférant une partie du financement vers les mutuelles et les ménages, le gouvernement espère alléger le déficit persistant de la Sécurité sociale. Les patients devront donc assumer une part plus importante de leurs frais de santé, même si les complémentaires santé devraient absorber une partie de ce surcoût.

Une mise en œuvre accélérée

Le recours à un décret permet d’éviter un long débat parlementaire et d’agir rapidement sur les comptes sociaux. Cette stratégie soulève néanmoins des interrogations sur l’accessibilité aux soins pour les Français les moins bien couverts. Les modalités précises et les actes concernés n’ont pas encore été détaillés par le ministère de la Santé.