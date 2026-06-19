Tirs à Times Square : panique en plein Manhattan, un adolescent de 17 ans arrêté

Des coups de feu ont été tirés à Times Square, à New York, provoquant un mouvement de panique dans l’un des quartiers les plus fréquentés au monde. Un adolescent de 17 ans a été interpellé. Aucune personne n’a été touchée par les tirs.

La foule se disperse en quelques secondes

La scène s’est produite au cœur de Times Square, sur Broadway, entre les 44e et 45e rues ouest. Une dispute impliquant un groupe important de personnes a d’abord éclaté dans ce secteur très fréquenté de Manhattan. Dans la confusion, un homme de 26 ans a été blessé au cou à l’arme blanche. Il a été transporté à l’hôpital et son état n’inspire pas d’inquiétude.

Quelques instants plus tard, un adolescent de 17 ans aurait ouvert le feu en direction du même groupe. Les tirs ont immédiatement déclenché la panique. Touristes, passants et employés des commerces voisins ont couru pour se mettre à l’abri, certains se réfugiant dans des restaurants et magasins proches.

Un suspect arrêté, une arme récupérée

Le suspect de 17 ans a été interpellé rapidement par la police. À ce stade, les charges n’avaient pas encore été officiellement retenues contre lui. Les policiers ont également récupéré une arme sur les lieux.

Des dizaines d’agents du NYPD sont intervenus dans le secteur de la 44e rue et de la 7e Avenue. Les enquêteurs ont notamment inspecté une Hyundai bleue après que son propriétaire a signalé qu’un objet avait touché le véhicule pendant l’incident.

Aucun blessé par balle

Aucune personne n’a été touchée par les tirs. Le seul blessé confirmé dans cette première séquence est l’homme de 26 ans lacéré au cou avant les coups de feu. Une seconde fusillade a ensuite été signalée à proximité, au niveau de la 45e rue ouest et de la 8e Avenue. Là encore, aucun blessé par balle n’a été rapporté.

Les enquêteurs cherchent encore à identifier et interroger d’autres personnes susceptibles d’être impliquées dans les violences.

Times Square déjà sous tension

Les tirs ont eu lieu quelques heures après la parade organisée à Manhattan pour célébrer le titre NBA des New York Knicks. La ville avait mobilisé 10.000 policiers pour encadrer cet événement, qui marquait le premier sacre de l’équipe depuis 53 ans.

Le week-end précédent, un adolescent de 17 ans avait déjà été blessé par balle dans Times Square, lors de rassemblements de supporters célébrant la victoire finale des Knicks. La densité de la foule avait alors empêché une ambulance d’accéder rapidement à la victime, transportée à l’hôpital par la police.