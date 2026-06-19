Mondial: États-Unis-Australie pour la première place, Brésil-Haïti sous pression, Turquie-Paraguay au bord du vide

La Coupe du monde enchaîne ce vendredi avec quatre affiches réparties entre les groupes C et D. Sur les 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe vont en seizièmes de finale, accompagnés des huit meilleurs troisièmes.

Le programme du jour s’ouvre à 21h avec États-Unis-Australie, au Lumen Field de Seattle. Le match sera diffusé sur M6, M6+ et beIN Sports 1. Les deux équipes ont parfaitement lancé leur tournoi : les États-Unis ont battu le Paraguay 4-1, l’Australie a dominé la Turquie 2-0. Le groupe D est donc coupé en deux avant cette deuxième journée : Américains et Australiens à 3 points, Turcs et Paraguayens à zéro.

L’enjeu : le vainqueur prendrait seul la tête du groupe D avec 6 points et ferait un immense pas vers les seizièmes. Les États-Unis jouent à domicile, avec l’objectif de confirmer leur statut de pays hôte en mission. L’Australie, elle, peut frapper un grand coup en battant un coorganisateur et en validant quasiment son départ canon. Christian Pulisic reste incertain côté américain, touché au mollet après le premier match contre le Paraguay.

Écosse-Maroc, minuit brûlant à Boston

À minuit, place à Écosse-Maroc, dans la banlieue de Boston. La rencontre sera diffusée sur M6, M6+ et beIN Sports 1. L’Écosse arrive en tête du groupe C après sa victoire 1-0 contre Haïti. Le Maroc, lui, a déjà pris un point précieux contre le Brésil, tenu en échec 1-1 lors de la première journée.

Pour l’Écosse, une victoire ouvrirait très largement la porte des seizièmes et placerait la sélection en position de force avant son dernier match contre le Brésil. Pour le Maroc, l’objectif est clair : transformer le nul obtenu face à la Seleção en vraie dynamique comptable. Un succès marocain redistribuerait totalement le groupe C avant la dernière journée. Un nul maintiendrait les deux équipes dans la course, mais laisserait le Brésil sous pression face à Haïti.

Brésil-Haïti, la Seleção n’a déjà plus le droit de traîner

À 02h30, Brésil-Haïti prendra le relais à Philadelphie, sur beIN Sports 1. Le Brésil n’a qu’un point après son nul contre le Maroc. Haïti est à zéro après sa courte défaite contre l’Écosse. Le classement du groupe C avant le coup d’envoi est simple : Écosse 3 points, Maroc 1, Brésil 1, Haïti 0.

Le Brésil doit gagner pour reprendre la main et éviter une dernière journée sous haute tension contre l’Écosse. Pour Haïti, le match est immense : le moindre point garderait les Grenadiers en vie, notamment dans la bataille des meilleurs troisièmes. Une deuxième défaite compliquerait fortement leurs chances de poursuivre l’aventure. Le rapport de force est déséquilibré, mais le contexte est clair : la Seleção doit répondre, Haïti doit survivre.

Turquie-Paraguay, malheur au perdant

La nuit se terminera à 05h avec Turquie-Paraguay, à Santa Clara, sur beIN Sports 1. C’est déjà un match de survie dans le groupe D. La Turquie a perdu 2-0 contre l’Australie, le Paraguay a chuté 4-1 contre les États-Unis. Les deux sélections n’ont aucun point et une différence de buts négative.

Le vainqueur se relancera avant la dernière journée. Le perdant se retrouvera dos au mur, avec des chances de qualification très fortement réduites. Pour la Turquie, il s’agit d’effacer une entrée ratée malgré un effectif attendu. Pour le Paraguay, de retour au Mondial après une longue absence, l’urgence est défensive autant que comptable : subir une deuxième défaite placerait la sélection sud-américaine au bord de la sortie.