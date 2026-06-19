Amiens : la perpétuité pour un homme reconnu coupable du meurtre de sa compagne, de son fils et de sa belle-sœur

La cour d’assises de la Somme a condamné jeudi un homme de 52 ans à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, pour le meurtre de sa compagne, de leur fils âgé de 3 ans et de sa belle-sœur en avril 2022 à Amiens. L’accusé a également été reconnu coupable de viols sur les deux jeunes femmes ainsi que de la séquestration de sa belle-sœur.

Cette peine maximale est conforme aux réquisitions de l’avocat général. Au cours du procès, l’accusé avait reconnu les trois homicides mais contestait certaines qualifications retenues contre lui. Avant le verdict, il avait présenté ses excuses à la famille des victimes, reconnaissant des actes qu’il a lui-même qualifiés d’« impardonnables ».

Trois victimes en quelques jours

Selon l’enquête, le quinquagénaire a d’abord tué sa compagne à la suite d’une dispute. Le lendemain, il a étouffé leur fils de 3 ans après lui avoir préparé son petit-déjeuner. Il a ensuite attiré la sœur de sa compagne dans l’appartement où se trouvaient déjà les deux corps. La jeune femme a été retenue pendant deux jours avant d’être violée puis tuée. Lors du procès, l’avocat général a dénoncé une violence extrême et un enchaînement criminel qui s’est étalé sur plusieurs jours. Les parties civiles ont rappelé l’ampleur du traumatisme subi par les proches des victimes.

Une famille en colère après le verdict

À l’annonce de la condamnation, plusieurs membres de la famille ont exprimé leur colère, estimant que même la peine la plus lourde prévue par la loi ne pourrait compenser la perte de leurs proches. L’émotion est restée vive à l’issue de l’audience. L’accusé avait tenté de mettre fin à ses jours après les faits en absorbant une importante dose d’insuline puis en provoquant volontairement un accident de la route. Hospitalisé dans un état grave, il n’avait pu être entendu par les enquêteurs que plusieurs jours plus tard. La condamnation prononcée jeudi met un terme judiciaire à l’une des affaires criminelles les plus marquantes de ces dernières années dans la Somme.