61% des Français favorables à l’élection des procureurs

Les Français aspirent à un rôle direct dans la désignation des procureurs. D’après une enquête de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD rendue publique ce jeudi 19 juin, 61% des personnes interrogées se déclarent favorables à l’élection de ces magistrats du parquet. Cette proposition, qui reviendrait à modifier profondément le fonctionnement de la justice française, séduit donc une majorité de l’opinion.

Une rupture avec le système actuel

Ce souhait traduit une volonté de rapprocher les citoyens des instances judiciaires et d’accroître le contrôle démocratique sur le ministère public. Actuellement, les procureurs sont nommés par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux, une procédure régulièrement critiquée pour son manque de transparence et les risques de collusion avec le pouvoir exécutif. L’élection directe constituerait une rupture majeure avec ce système.

La question de l’indépendance de la justice et du statut des procureurs revient régulièrement dans le débat public français. Si l’élection des magistrats du parquet existe dans certains pays, notamment aux États-Unis, elle reste étrangère à la tradition judiciaire hexagonale. Les partisans de cette réforme y voient un moyen de restaurer la confiance dans l’institution, tandis que ses opposants craignent une politisation accrue de la justice.