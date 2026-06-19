Le concert de LFI pour la Fête de la musique autorisé par la justice

Le tribunal administratif de Paris a suspendu vendredi 19 juin l’arrêté préfectoral qui interdisait le concert de La France insoumise prévu place de la République pour la Fête de la musique. Le juge des référés a estimé que les risques de troubles à l’ordre public invoqués par le préfet de police n’étaient pas suffisamment justifiés pour empêcher la tenue de cet événement musical. Cette décision intervient quelques heures seulement avant le début des festivités prévues dans la capitale.

Une décision préfectorale jugée insuffisamment motivée

Le préfet de police avait pris un arrêté d’interdiction en invoquant un risque de trouble à l’ordre public lié à l’organisation de ce concert par le parti de gauche radicale. La décision préfectorale avait immédiatement suscité une contestation de la part de LFI, qui avait saisi en urgence la justice administrative pour obtenir l’annulation de cette mesure jugée disproportionnée. Le mouvement politique y voyait une atteinte à la liberté de manifester et d’organiser des événements publics.

Le tribunal administratif a donc tranché en faveur des organisateurs en considérant que les motifs avancés par la préfecture ne suffisaient pas à justifier une telle interdiction. Cette autorisation judiciaire permet désormais à La France insoumise de maintenir son concert place de la République comme prévu initialement. L’événement pourra se tenir dans le cadre des célébrations nationales de la Fête de la musique qui mobilisent traditionnellement des milliers de Parisiens à travers la capitale.