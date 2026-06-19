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Malaise: une journaliste annonce à tort la mort du père de Lionel Messi et doit démissionner

19 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Malaise: une journaliste annonce à tort la mort du père de Lionel Messi et doit démissionner
Malaise: une journaliste annonce à tort la mort du père de Lionel Messi et doit démissionner

La journaliste argentine Florencia Peña a annoncé en direct, sur l’émission El Show del Verano diffusée par Luzu TV, le décès de Jorge Messi, père de Lionel Messi. Problème : l’information était fausse. Jorge Messi est vivant, même s’il est actuellement suivi médicalement pour un problème de santé.  

L’erreur en plein direct

La présentatrice argentine a livré cette annonce à l’antenne après avoir reçu l’information pendant l’émission. Elle a ensuite expliqué que la nouvelle lui avait été transmise en direct par la production, via son oreillette. L’erreur a immédiatement provoqué une vive polémique en Argentine, où la famille Messi a rapidement démenti le décès.  

Des excuses publiques, puis un départ

Après la diffusion de cette fausse information, Florencia Peña a présenté ses excuses publiquement. Elle a reconnu la gravité de l’erreur, affirmé avoir honte et assumé sa responsabilité. Dans la foulée, elle a quitté Luzu TV. Plusieurs médias argentins évoquent une sortie exigée par la chaîne, tandis que d’autres parlent d’une démission annoncée par la présentatrice.  

Luzu TV coupe court

La chaîne a réagi en condamnant l’erreur et en annonçant des mesures internes. Des personnes impliquées dans la diffusion de cette fausse information ont été écartées. Le fondateur de Luzu TV, Nicolás Occhiato, a publiquement pris ses distances avec la gaffe.

La mère du joueur, Celia Cuccittini, a accepté les excuses de Florencia Peña, d’après les éléments rapportés en Argentine.  

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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