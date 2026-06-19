Malaise: une journaliste annonce à tort la mort du père de Lionel Messi et doit démissionner

La journaliste argentine Florencia Peña a annoncé en direct, sur l’émission El Show del Verano diffusée par Luzu TV, le décès de Jorge Messi, père de Lionel Messi. Problème : l’information était fausse. Jorge Messi est vivant, même s’il est actuellement suivi médicalement pour un problème de santé.

L’erreur en plein direct

La présentatrice argentine a livré cette annonce à l’antenne après avoir reçu l’information pendant l’émission. Elle a ensuite expliqué que la nouvelle lui avait été transmise en direct par la production, via son oreillette. L’erreur a immédiatement provoqué une vive polémique en Argentine, où la famille Messi a rapidement démenti le décès.

Des excuses publiques, puis un départ

Après la diffusion de cette fausse information, Florencia Peña a présenté ses excuses publiquement. Elle a reconnu la gravité de l’erreur, affirmé avoir honte et assumé sa responsabilité. Dans la foulée, elle a quitté Luzu TV. Plusieurs médias argentins évoquent une sortie exigée par la chaîne, tandis que d’autres parlent d’une démission annoncée par la présentatrice.

Luzu TV coupe court

La chaîne a réagi en condamnant l’erreur et en annonçant des mesures internes. Des personnes impliquées dans la diffusion de cette fausse information ont été écartées. Le fondateur de Luzu TV, Nicolás Occhiato, a publiquement pris ses distances avec la gaffe.

La mère du joueur, Celia Cuccittini, a accepté les excuses de Florencia Peña, d’après les éléments rapportés en Argentine.