Pour ses 30 ans, Tryo se réunit et dévoile trois inédits

Après avoir annoncé une pause en 2024 et multiplié les projets personnels ces dernières années, Tryo reprend brièvement la route… du studio. Pour célébrer ses trente ans de carrière, le groupe retrouve sa formation historique autour d’un projet anniversaire : un premier best of attendu en octobre, enrichi de trois chansons inédites. Pas de tournée annoncée pour l’instant, mais l’envie assumée de se retrouver et de remettre quelques mots en musique.

Des retrouvailles créatives pour célébrer trois décennies

Le projet est né à l’occasion de cet anniversaire symbolique. Selon les confidences du groupe dans un entretien accordé à Ouest-France, l’idée initiale consistait à rassembler les titres qui ont marqué leur parcours. Mais rapidement, l’envie de créer ensemble a pris le dessus. Christophe Mali, Guizmo et Manu Eveno se sont retrouvés en studio et ont composé une dizaine de morceaux avant d’en retenir seulement trois.

Le premier inédit, La Traversée, disponible le 26 juin, s’inscrit dans l’univers habituel du groupe. Christophe Mali le décrit auprès de Ouest-France comme une chanson qui parle des liens qui résistent au temps, de l’amitié et de la capacité à continuer malgré les épreuves. Une manière aussi de raconter leur propre histoire collective sans céder à la nostalgie.

Des textes toujours engagés malgré les doutes

Les deux autres morceaux prolongent cette volonté de parler du présent. Petit homme aborde les blessures du monde contemporain avec une réflexion tournée vers les générations qui grandissent dans les conflits. Guizmo évoque notamment auprès de Ouest-France le sort des enfants touchés par la guerre, citant la situation à Gaza comme point de départ de cette écriture.

Le troisième inédit, Chanson de droite, adopte un ton plus frontal. Né lors d’un atelier d’écriture organisé en Bretagne, le morceau interroge la place de la parole artistique dans le débat public. Christophe Mali confie à Ouest-France que de nombreux artistes hésitent aujourd’hui à prendre position et s’interroge sur l’efficacité réelle des chansons engagées face aux évolutions politiques. Sans annoncer un retour durable, Tryo montre avec ce projet anniversaire qu’il conserve son goût pour les textes sociaux et son envie de commenter l’époque.