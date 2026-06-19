Hellfest 2026 : une statue géante d’Ozzy Osbourne érigée à Clisson

Dès leur arrivée au Hellfest, les festivaliers ont découvert une nouvelle figure monumentale à l’entrée du site : une statue de sept mètres dédiée à Ozzy Osbourne. Un hommage fort rendu à l’une des plus grandes icônes du heavy metal, disparue en juillet 2025. Avec cette installation, le festival de Clisson inscrit durablement le chanteur dans son paysage et célèbre un artiste intimement lié à son histoire.

Un hommage permanent à une figure fondatrice du metal

Déjà marqué par la présence de la statue de Lemmy Kilmister, le Hellfest accueille désormais une seconde légende du genre. Réalisée par l’artiste Philippe Pasqua en bronze et granit, l’œuvre représente Ozzy Osbourne les bras ouverts, comme pour accueillir les visiteurs de cette 19e édition. Une inauguration officielle devait initialement réunir l’artiste et Sharon Osbourne, épouse du chanteur, mais leur absence a conduit les organisateurs à renoncer à la cérémonie prévue. Un hommage scénique a néanmoins été maintenu au cours de la soirée.

Surnommé le « Prince des ténèbres », Ozzy Osbourne reste considéré comme l’un des pionniers majeurs du heavy metal. Né près de Birmingham en 1948, il accède à la célébrité avec Black Sabbath, groupe fondé à la fin des années 1960 avec Geezer Butler, Tony Iommi et Bill Ward. Les albums Black Sabbath puis Paranoid, sortis en 1970, participent à définir les codes d’un genre musical qui influencera durablement plusieurs générations d’artistes.

Une relation particulière entre Ozzy et le Hellfest

L’hommage prend aussi tout son sens au regard des liens entretenus entre le chanteur et le festival ligérien. Ozzy Osbourne s’est produit à plusieurs reprises à Clisson dans les années 2010 : une première fois en solo en 2011, avant de revenir en remplacement après l’annulation de Black Sabbath liée aux problèmes de santé de Tony Iommi, puis avec le groupe lors de ses tournées d’adieu en 2014 et 2016.

Parmi les festivaliers, l’émotion était palpable. Beaucoup ont profité de leur arrivée pour photographier l’œuvre ou poser devant elle, certains évoquant les souvenirs de leurs premiers concerts ou albums découverts grâce au chanteur. D’autres ont salué le symbole d’un artiste qui a contribué à populariser le metal bien au-delà de son cercle historique de fans. Désormais installé à quelques mètres des autres monuments du site, Ozzy Osbourne continuera de veiller sur le Hellfest, transformé en présence permanente au cœur du rendez-vous incontournable des amateurs de musique extrême.