Andy Burnham élu député, Keir Starmer sous pression au sein du Labour

Le maire de Manchester, principal rival du Premier ministre britannique au sein du Parti travailliste, vient de remporter un siège à la Chambre des communes avec 54,8% des voix.

Andy Burnham, maire de Manchester depuis 2017 et figure montante du Parti travailliste, a remporté vendredi une élection législative partielle avec 54,8% des suffrages. À 56 ans, cet ancien ministre sous Gordon Brown fait son retour à la Chambre des communes après plusieurs années passées à diriger la métropole du nord de l’Angleterre. Cette victoire électorale intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein du Labour, où le premier ministre Keir Starmer, 62 ans et à Downing Street depuis juillet 2024, fait face à une contestation interne grandissante. Burnham incarne une ligne plus à gauche que celle défendue par Starmer, ce qui en fait naturellement un rival potentiel pour la direction du parti.

Pressions croissantes sur Starmer

Le Premier ministre britannique a réaffirmé vendredi sa détermination à se maintenir au pouvoir malgré les pressions qui s’intensifient. Les appels à sa démission se multiplient depuis une récente déroute électorale du Labour, y compris au sein même de son gouvernement. Starmer, ancien directeur du ministère public entre 2008 et 2013, avait pris la tête du parti en avril 2020 après la défaite de Jeremy Corbyn aux législatives de 2019. Sa victoire massive en nombre de sièges lors des élections de juillet 2024 lui avait pourtant permis d’accéder à Downing Street avec une large majorité parlementaire.

Une alternative crédible au sein du Labour

L’arrivée de Burnham à Westminster redistribue les cartes au sein du Parti travailliste. Le maire de Manchester dispose désormais d’une tribune nationale pour incarner une alternative crédible à la ligne de Starmer. Les tensions internes reflètent les divisions stratégiques d’un Labour tiraillé entre pragmatisme gouvernemental et attentes d’une base militante déçue. La fragilisation du Premier ministre intervient moins d’un an après son installation à Downing Street, une situation inédite pour un chef de gouvernement normalement protégé par une confortable majorité parlementaire.