19 juin 1986 : il y a 40 ans jour pour jour, Coluche se tuait à moto

Le 19 juin 1986, Michel Colucci, dit Coluche, trouvait la mort dans un accident de moto à Opio, dans les Alpes-Maritimes. À 41 ans, l’humoriste, acteur et fondateur des Restos du Cœur disparaissait brutalement, quelques mois seulement après avoir lancé l’une des plus grandes aventures solidaires françaises.

Un accident mortel sur une route des Alpes-Maritimes

Le 19 juin 1986, en fin d’après-midi, Coluche circule à moto dans les Alpes-Maritimes. Il roule sur une Honda 1100 VFC, sur la route de Cannes, à Opio, près de Grasse. Vers 16h30, il entre en collision avec un poids lourd. Le choc est fatal.

Michel Colucci meurt à 41 ans. La nouvelle se répand immédiatement dans tout le pays. La France apprend la disparition de l’un de ses artistes les plus populaires, devenu en quelques années une figure de la scène, du cinéma, de la radio, de la télévision et de l’engagement social.

La mort de Coluche a lieu au moment où l’humoriste prépare de nouveaux projets et où les Restos du Cœur, créés quelques mois plus tôt, viennent de démontrer leur utilité lors de leur première campagne hivernale.

Michel Colucci, l’enfant de Montrouge devenu Coluche

Michel Gérard Joseph Colucci naît le 28 octobre 1944 à Paris. Fils d’un père d’origine italienne et d’une mère française, il grandit à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Très tôt, il quitte les parcours classiques et se rapproche du spectacle vivant.

Il adopte le nom de Coluche au début de sa carrière. Sa silhouette devient rapidement identifiable : salopette, tee-shirt jaune, lunettes rondes, ton direct, langage populaire, débit rapide. Son humour repose sur l’observation sociale, les formules brutales, les personnages ordinaires et les contradictions de la société française.

Coluche impose un style. Il parle des pauvres, des policiers, des politiques, des racistes, des patrons, des travailleurs, des exclus, des consommateurs, des médias. Son registre choque parfois, mais il installe une langue nouvelle dans le paysage comique français.

Une carrière fulgurante entre scène, radio, télévision et cinéma

Dans les années 1970, Coluche s’impose sur scène et devient l’un des humoristes les plus suivis du pays. Ses sketches entrent dans la culture populaire. Ses passages à la radio et à la télévision renforcent sa notoriété, tout comme son ton volontairement irrévérencieux.

Au cinéma, il enchaîne les rôles dans des comédies populaires avant de surprendre dans un registre dramatique. En 1983, il joue dans Tchao Pantin, réalisé par Claude Berri. Il y incarne Lambert, pompiste de nuit solitaire et abîmé. Ce rôle lui vaut le César du meilleur acteur en 1984.

Cette récompense consacre un artiste que le public connaissait surtout pour son humour. Elle confirme aussi sa capacité à tenir un rôle grave, loin du personnage provocateur qu’il avait construit sur scène.

La présidentielle de 1981, une candidature qui secoue le pays

Coluche marque aussi la vie politique française lorsqu’il annonce, le 30 octobre 1980, sa candidature à l’élection présidentielle de 1981. Au départ, l’initiative est perçue comme une provocation. Elle prend rapidement une autre dimension.

Sa candidature attire l’attention d’une partie de l’opinion, en particulier des électeurs lassés des partis traditionnels. Coluche se présente comme le candidat de ceux qui ne se reconnaissent pas dans le jeu politique classique. Il ne mènera pas la campagne jusqu’au bout et se retire avant le scrutin.

Cet épisode reste l’un des moments les plus marquants de son parcours public. Il montre l’ampleur de sa popularité, mais aussi la place singulière qu’il occupe alors : celle d’un artiste capable de transformer une plaisanterie politique en fait national.

Les Restos du Cœur, l’idée lancée neuf mois avant sa mort

Le 26 septembre 1985, Coluche lance sur Europe 1 un appel à la solidarité. Il propose la création de cantines gratuites destinées aux personnes démunies. L’idée est simple : mobiliser des bénévoles, récupérer des denrées, distribuer des repas à ceux qui n’ont pas de quoi manger.

Les Restos du Cœur naissent de cet appel. Dès la première campagne, durant l’hiver 1985-1986, plus de 5 000 bénévoles se mobilisent. En quelques mois, 8,5 millions de repas sont distribués.

Coluche ne présente pas les Restos comme une institution appelée à durer. Il veut répondre à une urgence.m. L’association se structure pourtant très rapidement, portée par des bénévoles, des artistes, des donateurs et des relais locaux.

Le 26 janvier 1986, Coluche anime une grande émission caritative sur TF1 au profit des Restaurants du Cœur. Jean-Jacques Goldman compose l’hymne des Restos. Les Enfoirés commencent à prendre forme. La solidarité devient un rendez-vous populaire.

Une disparition qui laisse les Restos orphelins

Lorsque Coluche meurt le 19 juin 1986, les Restos du Cœur viennent à peine de naître. L’association perd son fondateur, son visage public, son moteur médiatique. Mais l’élan ne s’arrête pas.

Après sa disparition, Véronique Colucci reprend le flambeau. Les Restos poursuivent leur développement, d’abord autour de l’aide alimentaire, puis autour d’un accompagnement plus large des personnes en difficulté.

Au fil des décennies, l’association étend ses missions : distribution de repas, aide aux bébés, hébergement, accès aux droits, insertion, accompagnement social, ateliers de français, soutien aux personnes isolées. L’idée lancée par Coluche en 1985 devient une structure nationale majeure.

40 ans après, un nom toujours lié à la solidarité

40 ans après sa mort, Coluche reste associé à deux éléments : un bouleversement de l’humour français et la création des Restos du Cœur.

Son œuvre comique continue de circuler à travers ses sketches, ses films, ses archives télévisées et radiophoniques. Mais son nom demeure aussi attaché à une réalité sociale très concrète : l’aide alimentaire. Les Restos, qui devaient répondre à une urgence ponctuelle, sont toujours là.

En 1985, la première campagne avait permis de distribuer 8,5 millions de repas. Près de 40 ans plus tard, l’association distribue chaque année des dizaines de millions de repas et mobilise des dizaines de milliers de bénévoles. Et de là où il est, il n’est pas certain que Coluche soit heureux que les Restos du Cœur existent encore…