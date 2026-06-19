Un cahier inédit de Mozart ressurgit à la BnF

Une découverte exceptionnelle vient enrichir le patrimoine musical mondial. À la Bibliothèque nationale de France, un cahier manuscrit attribué à Wolfgang Amadeus Mozart a été identifié après plus de deux siècles passés dans les collections. Le document contient plusieurs exercices pédagogiques ainsi que sept pièces inédites pour flûte et harpe, qui seront interprétées pour la première fois à l’occasion de la Fête de la musique.

Un manuscrit retrouvé grâce à l’œil d’un conservateur

L’histoire commence au début de l’année lorsqu’un conservateur du département de la musique de la BnF, François-Pierre Goy, entreprend d’examiner plusieurs manuscrits anonymes avant son départ à la retraite. Parmi eux figure un petit cahier sans titre de quarante-quatre pages, longtemps resté sans identification particulière.

En observant les détails de l’écriture musicale, plusieurs éléments attirent son attention : certaines formes de clés musicales, des signes graphiques particuliers et des similitudes avec d’autres documents du compositeur qu’il avait récemment étudiés. Après comparaison avec des manuscrits numérisés et analyse du papier ainsi que des marques présentes sur le document, son intuition se confirme. L’authenticité du cahier a ensuite été validée par une musicologue puis par l’expertise du Mozarteum de Salzbourg.

Sept nouvelles œuvres et un regard inédit sur Mozart professeur

Le cahier remonte au printemps et à l’été 1778. Il rassemble une série de leçons de composition destinées à Marie-Louise-Philippine de Guînes, jeune musicienne et harpiste reconnue, fille du duc de Guînes, lui-même passionné de flûte. Selon la BnF, il s’agit de la première élève de composition connue de Mozart.

Le document contient également sept pièces pour flûte et harpe (dont une restée inachevée) qui témoignent du travail commun entre le compositeur et son élève. D’après les explications données par la Bibliothèque, certaines partitions montrent un véritable échange pédagogique : Mozart initiait un thème ou écrivait une partie instrumentale avant de laisser son élève poursuivre le développement musical.

Ces œuvres inédites, d’une durée totale d’environ vingt minutes, seront présentées pour la première fois ce dimanche à la Bibliothèque nationale de France par Mathilde Calderini à la flûte et Nicolas Tulliez à la harpe, tous deux membres de l’Orchestre philharmonique de Radio France. Le manuscrit original rejoindra ensuite les espaces d’exposition du musée de la BnF.