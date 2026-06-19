Mondial – Ronaldo et Neymar, deux stars devenues des boulets

Cristiano Ronaldo et Neymar ne sont plus des garanties. Ils sont devenus des poids. Le Portugal doit gérer l’immense statut de CR7, de plus en plus lourd dans le jeu. Le Brésil, lui, avance encore un Neymar au corps fragilisé, et un retour toujours repoussé.

Deux légendes, deux problèmes

Cristiano Ronaldo et Neymar restent deux monuments du football moderne. Leur nom suffit à déplacer les caméras, remplir les stades et nourrir les débats dans les médias. Mais sur ce Mondial 2026, leur présence pose problème : le Portugal et le Brésil doivent-ils encore s’adapter ?

Le débat n’efface pas leur carrière. Ronaldo a marqué l’histoire du Portugal. Neymar a longtemps porté le Brésil sur ses épaules. Mais une Coupe du monde ne se joue pas au palmarès. Elle se joue sur l’état de forme et l’impact immédiat. Et sur ces critères, les deux stars ne rassurent plus.

Ronaldo, un capitaine devenu encombrant

Le nul du Portugal contre la RD Congo a lancé une polémique : Cristiano Ronaldo doit-il encore être titulaire dans cette équipe ? À 41 ans, CR7 dispute son sixième Mondial. Le symbole est fort, mais le Portugal a donné l’image d’une équipe encore freinée par le poids de son capitaine. La Seleção possède pourtant une génération capable de jouer vite, de combiner, de varier le jeu et d’étouffer un adversaire par le mouvement. Autour de Ronaldo, elle paraît encore trop souvent obligée de ralentir. Alors certes, Ronaldo peut encore marquer. Mais il ne fait plus peur à ses adversaires.

João Neves, symbole d’un débat devenu toxique

La réaction subie par João Neves en dit long sur l’environnement autour de Ronaldo. Le milieu portugais, buteur contre la RD Congo, a été visé après avoir rappelé une évidence sportive : dans un groupe, Ronaldo doit aussi être traité comme un joueur normal, au service de l’équipe. Ses propos ont déclenché des critiques violentes et injustes chez une partie des fans de CR7, aveuglés par leur fanatisme.Sur les réseaux sociaux, Neves a été ciblé, sa compagne également. Comme souvent avec Ronaldo, le débat sportif a vite basculé dans la défense de l’idole. C’est là que le Portugal se retrouve coincé. Parler du rôle de Ronaldo devient presque impossible sans provoquer une polémique. Le sortir du onze est un choix sportif, mais aussi un acte politique. Le maintenir titulaire protège le symbole, mais peut fragiliser l’équipe. Dans un Mondial, cette ambiguïté peut coûter cher.

Le Portugal a trop de talent pour jouer à moitié libéré

Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, João Neves, Pedro Neto : le Portugal a largement de quoi produire un football plus dynamique. Cette génération n’a pas besoin d’un totem. Ronaldo peut encore avoir un rôle. Mais ce rôle ne peut plus être celui autour duquel tout s’organise. Le Portugal aurait davantage intérêt à l’utiliser comme une arme de fin de match, un joueur de surface, un finisseur capable de peser dans les trente dernières minutes. Ce serait moins glorieux pour la légende. Ce serait peut-être plus utile pour l’équipe.

Neymar, le talent sous perfusion

Le cas Neymar est différent. Blessé au mollet droit, Neymar a déjà manqué le début du tournoi brésilien. À chaque séance d’entraînement, son état physique devient un sujet. À chaque conférence de presse, son retour revient dans les questions. Pour Carlo Ancelotti, la situation est lourde. Le Brésil doit construire son Mondial. Mais Neymar continue d’aspirer une partie de l’attention sans offrir de certitude sur le terrain. Une sélection candidate au titre ne peut pas bâtir sa campagne sur un point d’interrogation.

Le Brésil doit arrêter d’attendre Neymar

Neymar conserve un talent rare, mais qui appartient au passé. Sa qualité technique, sa vision, sa capacité à éliminer et à créer une différence restent au-dessus de la moyenne. Mais le très haut niveau ne se joue pas seulement sur un passé. Depuis sa grave blessure au genou gauche en 2023, Neymar n’a plus donné de vraie continuité à la Seleção. Son corps impose des précautions. Le Brésil peut accepter cela si son rôle est clairement limité. Il peut beaucoup moins se permettre d’en faire encore le centre de son projet. Neymar doit devenir un bonus. Pas une attente nationale.

Deux boulets

Pour Neymar et Ronaldo, le passé prend trop clairement trop de place. Le Portugal et le Brésil ont assez de joueurs pour avancer sans rester suspendus à leurs anciennes icônes. Encore faut-il l’assumer.

Cristiano Ronaldo et Neymar ont gagné le droit au respect. Ils n’ont pas gagné celui d’être intouchables pour toujours. Le football international ne pardonne pas les statuts mal gérés. Une Coupe du monde se gagne avec des joueurs prêts. Pas avec des légendes qu’on protège par peur du bruit extérieur.

Ronaldo peut encore aider le Portugal. Neymar peut encore rendre service au Brésil. Mais à une condition : ne plus être considérés comme les centres de gravité de leur sélection. Leur nom pèse encore très lourd. Trop lourd, peut-être, pour deux équipes qui veulent jouer vite, fort et sans regarder en arrière.