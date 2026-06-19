Collision ferroviaire près de Bedford : deux trains de voyageurs se percutent, plusieurs blessés graves

Deux trains de voyageurs d’East Midlands Railway sont entrés en collision ce vendredi, en début de soirée, au sud de Bedford, dans le centre de l’Angleterre. L’accident s’est produit sur l’axe ferroviaire entre Bedford et Luton, près du secteur d’Elstow. Les deux trains circulaient en direction de Londres St Pancras.

Les services concernés sont le train de 15h50 Nottingham – Londres St Pancras et le train de 16h40 Corby – Londres St Pancras. Le choc a provoqué d’importants dégâts visibles sur les rames, avec des passagers évacués sur les voies et autour de la ligne.

Des blessés graves

Un nombre important de personnes ont été blessées. Le bilan précis n’était pas encore consolidé en début de soirée, mais les autorités sanitaires ont confirmé la prise en charge d’un incident majeur et des informations faisaient état de plusieurs blessés graves. Aucun décès n’était confirmé au moment des premières communications officielles. Des passagers ont décrit un choc brutal, sans avertissement clair pour certains d’entre eux. Des témoins ont évoqué des personnes projetées contre les sièges, des blessés incapables de marcher, des fractures et des passagers ensanglantés. Une voiture aurait quitté les rails après l’impact.

Une intervention massive des secours

La police des transports britannique, la police du Bedfordshire, les pompiers et les services ambulanciers ont été déployés sur place. Des ambulances aériennes et une équipe spécialisée d’intervention en zone difficile ont également été envoyées sur le lieu de l’accident. Les habitants et les proches des passagers ont reçu la consigne de ne pas se rendre sur place afin de laisser l’accès libre aux secours.

Les hôpitaux du Bedfordshire ont déclenché une organisation de crise. Les équipes médicales ont été mobilisées pour recevoir les victimes, avec une priorité donnée aux blessés les plus graves.

La ligne coupée, les voyageurs bloqués

La collision a entraîné l’arrêt du trafic sur la section concernée. Les trains entre Bedford et Luton ont été bloqués, et East Midlands Railway a annoncé la suspension de ses services vers et depuis Londres St Pancras pour le reste de la soirée. Les voyageurs ont été appelés à ne pas se déplacer sur cet axe.

Les perturbations ont aussi touché les services Thameslink entre Bedford, Luton et Londres. Les passagers déjà en route ont été retenus dans plusieurs trains immobilisés, le temps de sécuriser la zone et d’organiser les évacuations.

La cause de l’accident encore inconnue

La cause de la collision n’a pas été établie. Les enquêteurs spécialisés dans les accidents ferroviaires ont été envoyés sur place afin de recueillir les premiers éléments matériels, examiner l’état des voies, des signaux et des trains impliqués. À ce stade, les priorités restent l’évacuation des passagers, la prise en charge des blessés, la sécurisation de la ligne et l’établissement d’un bilan définitif.