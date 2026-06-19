Après la réconciliation bidon chez Hanouna, Fabien Lecœuvre porte plainte contre Stéphane Tapie

La scène de réconciliation n’aura pas suffi. Après l’agression survenue le 20 mars dernier pendant une coupure publicitaire de TBT9 sur W9, Fabien Lecœuvre a annoncé avoir porté plainte contre Stéphane Tapie. Les deux hommes s’étaient pourtant retrouvés face à face sur le plateau de Cyril Hanouna, avec excuses publiques, pardon affiché et poignée de main médiatique. Mais derrière les caméras, le dossier judiciaire suit son cours.

Un coup pendant la pub

Les faits remontent au vendredi 20 mars. L’émission Tout beau tout n9uf – Week-end, animée par Cyril Hanouna sur W9, est alors en pause publicitaire. Quelques minutes plus tôt, un échange tendu avait opposé Fabien Lecœuvre à Stéphane Tapie à l’antenne. Hors caméra, Stéphane Tapie s’est approché de Fabien Lecœuvre avant de le frapper au visage. Le chroniqueur est tombé au sol, sonné, avant d’être aidé par d’autres personnes présentes sur le plateau. La sécurité a ensuite dirigé Stéphane Tapie vers la sortie.

Traumatisme crânien et hospitalisation

Fabien Lecœuvre n’est pas ressorti indemne de l’altercation. Après les faits, il a été hospitalisé et un traumatisme crânien a été évoqué. Son avocat avait également fait état de migraines, de vertiges et de nausées. Lors de son retour à l’antenne, Fabien Lecœuvre a aussi parlé de traces physiques encore visibles, notamment un hématome à l’œil et des douleurs au cou nécessitant de la kinésithérapie.

Des excuses face caméra

Quelques jours après l’incident, Stéphane Tapie a présenté ses excuses publiquement dans une vidéo diffusée sur W9. Il a reconnu un geste violent, sans chercher à le justifier. Fabien Lecœuvre a accepté ces excuses à l’antenne, tout en rappelant la gravité des faits. Le 22 avril, les deux hommes se sont retrouvés en plateau dans La Grande Régalade, toujours sur W9. Stéphane Tapie a de nouveau exprimé ses regrets. Fabien Lecœuvre lui a répondu qu’il lui pardonnait, mais qu’il n’oubliait pas.

La réconciliation n’a pas fermé le dossier

Malgré cette mise en scène peu crédible de l’apaisement, qui avait pour but de préserver l’image de l’émission de Cyril Hanouna, Fabien Lecœuvre avait déjà indiqué qu’il voulait déposer plainte. Il avait expliqué qu’il ne s’agissait pas d’acharnement personnel, mais d’une démarche liée à la gravité de l’agression et aux éventuelles conséquences physiques. Son avocat avait évoqué une plainte avec constitution de partie civile, en lien avec les employeurs concernés, notamment H2O, la société de production, et W9.

Stéphane Tapie désormais visé par la procédure

La plainte vise donc Stéphane Tapie pour les faits survenus pendant la coupure publicitaire. À ce stade, il s’agit d’une procédure engagée à la suite d’une altercation physique reconnue publiquement par Stéphane Tapie dans ses excuses. Fabien Lecœuvre, lui, maintient la double ligne affichée depuis le début : accepter les excuses sur le plan personnel, mais laisser la justice traiter les faits.