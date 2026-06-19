Une heure d’intelligence artificielle par semaine pour les secondes dès 2027

Les lycéens français entreront dans l’ère de l’intelligence artificielle dès la rentrée 2027. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu’une heure hebdomadaire d’enseignement à l’IA sera dispensée aux élèves de seconde, intégrée au cours de sciences numériques et technologie. Cette annonce intervient alors que se déroule le salon VivaTech, consacré aux innovations technologiques. L’objectif affiché est de préparer les jeunes générations au monde qui vient, dans un contexte où l’intelligence artificielle transforme profondément l’économie et le marché du travail.

Une promesse déjà formulée en 2025

Cette promesse n’est toutefois pas totalement nouvelle. Elisabeth Borne avait déjà évoqué une mesure similaire en février 2025 lorsqu’elle occupait Matignon, mais celle-ci était restée largement lettre morte sur le terrain. Le gouvernement Lecornu entend cette fois concrétiser l’engagement en inscrivant formellement cet enseignement dans les programmes scolaires. L’intelligence artificielle sera ainsi abordée de manière systématique et non plus au gré des initiatives individuelles des établissements ou des enseignants.

Adapter l’école aux défis technologiques

La décision s’inscrit dans une volonté plus large d’adapter le système éducatif français aux défis technologiques contemporains. En ciblant le niveau seconde, l’exécutif souhaite toucher l’ensemble d’une classe d’âge avant les choix d’orientation. Les modalités pédagogiques précises de cet enseignement restent encore à définir, mais le calendrier de mise en œuvre est fixé.