Catastrophe d’audiences pour l’interview d’Emmanuel Macron sur France 2

Invité de Caroline Roux dans L’Événement sur France 2, ce jeudi 18 juin, Emmanuel Macron n’a pas réussi à mobiliser les téléspectateurs. Diffusée en direct depuis l’Élysée après le sommet du G7 d’Évian et la signature de l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, l’interview du chef de l’État a réuni 2,18 millions de personnes entre 20h23 et 21h06, soit 13,1 % de part d’audience.

Ce score place France 2 derrière TF1, M6 et France 3 sur cette tranche horaire. La chaîne publique a même vu son audience s’éroder au fil de l’entretien : alors que le journal de 20 heures de Léa Salamé rassemblait encore 3,16 millions de téléspectateurs, l’interview présidentielle est rapidement tombée sous la barre des deux millions de fidèles, atteignant 1,81 million à 20h54.

Une désaffection qui se confirme

Cette émission spéciale, programmée à la place d’Envoyé spécial, constitue le deuxième plus faible score enregistré par Emmanuel Macron lors d’une interview télévisée depuis son arrivée à l’Élysée en 2017. Seule son intervention consacrée à l’environnement, diffusée en juin 2025 sur France 2 face à Léa Salamé et Hugo Clément, avait fait moins bien avec 1,57 million de téléspectateurs.

Sur la cible stratégique des 25-49 ans, les résultats sont encore plus préoccupants pour le président de la République. L’entretien n’a séduit que 6,7 % de cette catégorie de public, plaçant France 2 à la quatrième place des chaînes nationales, derrière TF1, M6 et Quotidien sur TMC. Une contre-performance qui intervient quelques jours seulement après une autre audience décevante lors de son passage au journal de 13 heures de TF1.

Malgré des sujets majeurs abordés, du Proche-Orient à l’affaire Lyhanna en passant par les retraites et le pouvoir d’achat, Emmanuel Macron semble peiner à capter l’attention des Français. Un signal préoccupant à moins d’un an de la fin de son second mandat.