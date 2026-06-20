Trump dévoile son nouveau Boeing 747 offert par le Qatar avant son entrée dans la flotte présidentielle

Le président américain Donald Trump a présenté vendredi un Boeing 747 modernisé destiné à rejoindre prochainement la flotte d’Air Force One. L’appareil, offert par le Qatar puis entièrement rénové, a été exposé sur la base aérienne d’Andrews, dans le Maryland, lors d’un événement organisé en présence de responsables militaires et de nombreux invités.

S’exprimant devant l’avion, Donald Trump a vanté les caractéristiques exceptionnelles de l’appareil. Il a affirmé qu’il s’agissait de l’un des avions les plus luxueux jamais construits, estimant que son niveau de finition et d’équipement serait difficile à égaler à l’avenir.

Le Boeing 747 a été remis à neuf par L3Harris Technologies, qui a supervisé d’importants travaux de modernisation ainsi qu’une série d’essais en vol. L’appareil se rapproche désormais de son intégration officielle au sein de la flotte présidentielle américaine.

Selon Reuters, l’US Air Force a choisi de renoncer à certaines modifications initialement prévues afin d’accélérer la mise en service de l’avion. Cette décision vise à réduire les délais avant son entrée en fonction, alors que le programme de renouvellement des avions présidentiels fait l’objet d’une attention particulière depuis plusieurs années.

L’un des changements les plus visibles concerne son apparence extérieure. Le nouvel appareil arbore une livrée rouge, blanche, bleu foncé et or, des couleurs choisies par Donald Trump. Ce design rompt avec le schéma bleu clair et blanc emblématique utilisé sur les avions Air Force One depuis plusieurs décennies.

Le don de cet avion par le Qatar avait déjà suscité de nombreux commentaires au moment de son annonce. Son intégration dans la flotte présidentielle américaine intervient dans un contexte où les relations stratégiques entre Washington et les monarchies du Golfe demeurent un enjeu majeur de la politique étrangère des États-Unis.

Avec cette présentation officielle, le Boeing 747 entre dans la dernière phase avant son déploiement opérationnel. Son arrivée marque une évolution notable de l’image de la présidence américaine dans les airs, tout en symbolisant la volonté de Donald Trump de laisser son empreinte sur l’un des symboles les plus reconnaissables du pouvoir exécutif américain.