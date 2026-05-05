Antisémitisme au Royaume-Uni : Starmer convoque une réunion d’urgence après des attaques violentes

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a réuni des responsables communautaires et des représentants de plusieurs secteurs afin de lutter contre la montée de l’antisémitisme, à la suite d’attaques récentes ayant choqué le pays. Cette initiative intervient dans un climat de préoccupations croissantes autour de la sécurité des communautés juives.

La réunion fait suite à une agression au couteau survenue à Londres, au cours de laquelle deux hommes juifs ont été blessés. La police a qualifié l’attaque d’acte potentiellement motivé par la haine, renforçant les inquiétudes quant à une recrudescence de ce type de violences.

Keir Starmer a évoqué une tendance à la hausse des actes antisémites au Royaume-Uni, appelant à une réponse coordonnée entre les autorités, les forces de l’ordre et les acteurs de la société civile. Il a insisté sur la nécessité d’agir rapidement pour endiguer ce phénomène.

Selon le chef du gouvernement, certaines enquêtes en cours examinent la possibilité d’un lien avec des États étrangers dans plusieurs incidents récents, bien qu’aucun détail précis n’ait été communiqué à ce stade.

La réunion a rassemblé des responsables issus des milieux des affaires, de la santé, de la culture ainsi que des représentants des forces de l’ordre, dans l’objectif de définir des mesures concrètes pour renforcer la sécurité et prévenir de nouvelles attaques.

Cette mobilisation reflète la volonté des autorités britanniques de répondre fermement à la montée des actes antisémites, alors que la question de la cohésion sociale et de la lutte contre les crimes de haine s’impose de plus en plus dans le débat public.