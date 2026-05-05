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Luis Enrique avant Bayern-PSG : «Demain, on va chercher à surmonter une équipe sensationnelle, la plus forte qu’on ait affrontée.»

5 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Luis Enrique avant Bayern-PSG : «Demain, on va chercher à surmonter une équipe sensationnelle, la plus forte qu’on ait affrontée.»
Luis Enrique avant Bayern-PSG : «Demain, on va chercher à surmonter une équipe sensationnelle, la plus forte qu’on ait affrontée.»

À la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Munich, Luis Enrique a souligné l’ampleur du défi qui attend son équipe face au Bayern. L’entraîneur espagnol estime que le PSG va affronter l’une des formations les plus fortes rencontrées jusqu’ici, tout en présentant ce rendez-vous comme une opportunité de progression pour son groupe : « Demain, on va jouer à Munich pour chercher à être plus compétitifs que jamais ! Demain, on va chercher à surmonter une équipe qui joue de manière sensationnelle, sûrement la plus forte qu’on ait affrontée. »

Luis Enrique a également comparé cette approche à celle de Rafael Nadal lorsqu’il évoquait ses confrontations avec Roger Federer et Novak Djokovic. Selon lui, l’adversité au plus haut niveau doit servir de moteur : « Rafa Nadal a dit un jour qu’à un moment de sa carrière, ses confrontations avec Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui… C’est ce que nous voulons, on a de l’admiration pour le Bayern, mais c’est une motivation pour être meilleur. »

L’entraîneur du PSG a aussi insisté sur la capacité de son équipe à traverser les moments difficiles au cours d’un match. Il a rappelé un scénario mouvementé pour défendre la réaction et le caractère de ses joueurs. « On sait gérer les temps faibles. On a été mené 1-0, puis ils sont revenus à 2-2. Puis on a mené 5-2… puis ça a été le bordel. Et après 5-4. Et les gens ont été préoccupés ? Préoccupé de quoi ? On a montré qui on était ! On peut encore s’améliorer ! »

Le PSG, champion d’Europe en titre, se qualifiera-t-il pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive ? Réponse ce mercredi. Coup d’envoi à 21h00 sur Canal+.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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