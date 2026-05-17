Gaza : au moins huit morts dans de nouvelles frappes israéliennes alors que les négociations de cessez-le-feu s’enlisent

Au moins huit Palestiniens ont été tués dimanche dans de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza, selon des responsables médicaux locaux, alors que les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semblent marquer le pas.

Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines, Israël ayant renforcé ses opérations militaires dans l’enclave palestinienne après la suspension de ses bombardements conjoints avec les États-Unis contre l’Iran. Malgré le contrôle par l’armée israélienne de plus de la moitié du territoire, le Hamas continue d’y maintenir une forte présence.

Selon les services de santé gazaouis, une frappe israélienne a tué un homme près d’un poste de police et une autre personne dans un camp de tentes à Khan Younès, dans le sud du territoire. L’armée israélienne a affirmé avoir ciblé un militant représentant « une menace immédiate » pour ses forces.

D’autres secouristes ont indiqué qu’une frappe aérienne près de l’hôpital Al-Aqsa, à Deir el-Balah, avait tué au moins trois personnes dans une cantine communautaire. L’armée israélienne a déclaré que l’attaque visait un commandant du Hamas impliqué dans le développement de missiles antichars.

Trois autres Palestiniens ont également été tués, selon les autorités médicales locales : l’un lors d’une fusillade à Khan Younès et deux autres dans une frappe près d’une boulangerie à Deir el-Balah.

La veille, l’armée israélienne avait annoncé la mort de Izz al-Din al-Haddad, présenté comme le chef de la branche armée du Hamas à Gaza, lors d’une frappe menée vendredi sur la ville de Gaza. Le Hamas a confirmé son décès sans toutefois évoquer de représailles immédiates.

Alors que des discussions se poursuivent autour d’un éventuel désarmement du Hamas et d’un cessez-le-feu durable, la poursuite des frappes et l’aggravation de la situation humanitaire compliquent davantage les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit.