Adriana Karembeu et Marc Lavoine déposent quatre plaintes contre Aram Ohanian, mari de l’ex-mannequin

Le conflit entre Adriana Karembeu, son compagnon Marc Lavoine et Aram Ohanian, le mari de l’ancienne mannequin, prend désormais une nouvelle tournure judiciaire. Quatre plaintes ont été déposées dans trois pays différents, sur fond de guerre familiale, de tensions autour de leur fille, de données privées et d’une troublante affaire d’intrusion au domicile du chanteur.

Une affaire familiale devenue judiciaire

Le conflit privé s’est transformé en bras de fer pénal. Adriana Karembeu et Marc Lavoine ont saisi la justice à plusieurs reprises, avec deux plaintes déposées en France, une au Maroc et une à Monaco.

Deux d’entre elles visent directement Aram Ohanian. Les qualifications évoquées sont lourdes : corruption de mineurs, soustraction aux obligations parentales, atteinte à un système de traitement automatisé de données, diffusion de données informatiques et atteinte à la vie privée.

La fille d’Adriana Karembeu au centre du dossier

Le volet familial est l’un des plus sensibles. Aram Ohanian avait auparavant alerté les autorités françaises, affirmant que leur fille aurait été exposée à un environnement qu’il jugeait inadapté. Il évoquait notamment des contenus à caractère sexuel et un contexte lié aux stupéfiants. Mais à ce stade, l’enquête ouverte à Paris ne porterait que sur la soustraction aux obligations parentales.

De leur côté, Adriana Karembeu et Marc Lavoine contestent visiblement la manière dont certains éléments privés auraient été obtenus, consultés ou diffusés. Une partie du dossier concernerait notamment des données issues d’appareils numériques, possiblement liées à une tablette utilisée par l’enfant et à des contenus personnels de sa mère.

Une atteinte à la vie intime

Le volet numérique occupe une place centrale dans les plaintes. Les accusations d’atteinte à un système de traitement automatisé de données et de diffusion de données informatiques renvoient à une question précise : des contenus privés auraient-ils été consultés, exploités ou transmis sans autorisation ? C’est sur ce terrain que le dossier dépasse le simple conflit familial. Il touche à la vie intime, à la protection des données personnelles et à la frontière entre vigilance parentale et intrusion dans la sphère privée. Marc Lavoine serait également concerné, notamment en raison de contenus ou d’informations susceptibles de relever de sa vie privée.

Une intrusion inquiétante chez Marc Lavoine

L’affaire prend une tournure encore plus troublante avec l’épisode survenu au domicile parisien de Marc Lavoine. Un homme aurait pénétré chez le chanteur à l’aide de clés qui auraient été volées auparavant au Maroc, au préjudice d’Adriana Karembeu. Le suspect aurait ensuite été interpellé dans le quartier. Dans son véhicule, les enquêteurs auraient découvert une arme de poing ainsi qu’un ancien poste de radio équipé de caméras discrètes. L’objet aurait présenté une forte ressemblance avec un appareil déjà présent chez Marc Lavoine.

Les policiers chercheraient donc à déterminer si l’objectif était de remplacer l’appareil original par un dispositif espion, afin de surveiller le domicile du chanteur. Le suspect aurait finalement été remis en liberté après ses auditions.

Recel de vol, la détention d’arme et la participation à une association de malfaiteurs.

Ce volet pourrait expliquer d’autres qualifications évoquées dans les plaintes, notamment le recel de vol, la détention d’arme et la participation à une association de malfaiteurs. L’hypothèse examinée semble être celle d’une opération plus organisée qu’une simple intrusion isolée. Les clés volées, l’entrée au domicile, l’arme retrouvée et le matériel équipé de caméras dessinent un ensemble d’éléments suffisamment graves pour nourrir les inquiétudes du couple