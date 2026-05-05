Insolite – La bière bretonne “John Lemon” contrainte de changer de nom après une mise en demeure liée à Yoko Ono

À Bannalec, dans le Finistère, la brasserie de l’Imprimerie pensait avoir trouvé un nom léger et amusant pour l’une de ses bières : “John Lemon”, une blonde au gingembre et au citron. Le clin d’œil faisait partie de l’ADN de la maison, habituée aux noms humoristiques et aux calembours. Mais ce jeu de mots n’a pas fait sourire tout le monde.

Le nom de John Lennon sous haute protection

Fin mars 2026, la brasserie reçoit une mise en demeure envoyée par un cabinet d’avocats néerlandais. Les représentants du trust de Yoko Ono, chargé de protéger l’image et le nom de John Lennon, réclament l’arrêt de la commercialisation de la bière. Selon le brasseur, les documents évoquent des sommes potentiellement très lourdes, avec jusqu’à 100 000 euros réclamés et des pénalités journalières en cas de non-respect.

5 000 bouteilles à vendre avant la date limite

Après échanges, un accord est trouvé : la brasserie peut écouler son stock restant jusqu’au 1er juillet 2026. Il reste alors environ 5 000 bouteilles de “John Lemon” à vendre. Un délai court, mais suffisant pour transformer l’affaire en phénomène local.

Le buzz fait mousser les ventes

L’histoire se répand rapidement et attire la curiosité des amateurs de bière comme des fans de bons jeux de mots. Résultat : les ventes s’emballent. Ce qui devait être une sortie discrète du catalogue devient presque une édition collector. La mise en demeure, censée faire disparaître le produit, lui offre finalement une publicité inattendue.

Un précédent déjà connu avec “John Lemon”

L’affaire n’est pas totalement nouvelle. En 2017, une boisson polonaise portant déjà le nom “John Lemon” avait dû être rebaptisée “On Lemon” après une action similaire menée par Yoko Ono. Le nom de l’ancien Beatles reste donc surveillé de très près, même lorsqu’il apparaît sous forme de clin d’œil fruité.

Une fin de carrière très rock’n’roll

La bière bretonne devra abandonner son nom, mais elle aura gagné une notoriété express. Entre humour, droit des marques et emballement médiatique, la “John Lemon” quitte la scène avec un dernier refrain bien plus bruyant que prévu.