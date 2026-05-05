Entrevue Politique

Mayotte : la nationalité française soumise à des règles plus strictes

5 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

Le droit du sol fait l’objet d’une modification législative dans le département ultramarin. Désormais, les deux parents doivent résider légalement en France.

Mayotte : la nationalité française soumise à des règles plus strictes
Mayotte : la nationalité française soumise à des règles plus strictes

Le Parlement a adopté une loi spécifique à Mayotte qui durcit les conditions d’acquisition de la nationalité française par droit du sol. Jusqu’à présent, un seul parent en situation régulière suffisait pour qu’un enfant né sur le territoire mahorais puisse prétendre à la nationalité. Ce n’est plus le cas. La nouvelle législation impose que les deux parents résident de manière régulière sur le sol français pour que leur enfant puisse bénéficier de ce droit.

Une mesure pour contrôler les flux migratoires

Cette réforme marque un tournant dans la politique migratoire appliquée au département ultramarin, confronté depuis des années à une pression migratoire intense en provenance des Comores voisines. Les autorités françaises justifient cette mesure par la nécessité de maîtriser les flux et de lutter contre l’immigration irrégulière qui fragilise les services publics locaux. Mayotte connaît une situation démographique particulière avec près de la moitié de sa population en situation irrégulière selon certaines estimations.

Une législation spécifique à l’île

Le texte reflète une volonté politique de fermeté tout en tenant compte des spécificités territoriales. Si cette législation ne s’applique qu’à Mayotte, elle témoigne d’une approche différenciée du droit du sol selon les territoires français. Les associations de défense des droits des étrangers dénoncent une rupture d’égalité tandis que les élus locaux y voient un outil indispensable pour préserver l’équilibre social et économique de l’île.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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