Gabriel Attal sur Stéphane Séjourné : «C’est l’amour de ma vie»

Quelques jours après la médiatisation de la relation entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, Gabriel Attal a lui aussi choisi d’évoquer sa vie sentimentale.

Invité du portrait de la semaine dans Sept à Huit sur TF1, Gabriel Attal a révélé être à nouveau en couple avec Stéphane Séjourné, ancien ministre et aujourd’hui vice-président exécutif de la Commission européenne pour la prospérité et la stratégie industrielle. L’ancien Premier ministre a expliqué que cette reprise de leur relation était intervenue après la dissolution de l’Assemblée nationale de juin 2024.

Il a détaillé ce lien jamais totalement rompu en ces termes : « On n’avait jamais vraiment perdu le fil. On a toujours continué à se parler comme si on ne voulait pas que la séparation soit totale et soit une réalité. Je me sens en ça extrêmement chanceux ».

Relancé sur la place occupée par Stéphane Séjourné dans sa vie, Gabriel Attal a assumé sans détour la force de cet attachement. « Vous dites que c’est l’amour de votre vie. Sûr ? », l’interroge Audrey Crespo-Mara. « Je suis sûr, répond Gabriel Attal, sourire aux lèvres. On a vécu des épreuves, des séparations. »

Une histoire née au cœur de l’ascension macroniste

La relation entre Gabriel Attal et Stéphane Séjourné a débuté dans les premières années de la recomposition politique autour d’Emmanuel Macron. Les deux hommes se croisent alors que se structure le mouvement qui deviendra En Marche, fondé en 2016, et leur proximité politique s’accompagne progressivement d’une relation personnelle longtemps restée discrète.

En 2017, après l’élection d’Emmanuel Macron à l’Élysée, Gabriel Attal devient député des Hauts-de-Seine, tandis que Stéphane Séjourné s’impose comme l’un des proches conseillers du nouveau pouvoir. Leur relation est alors connue dans certains cercles politiques, mais elle demeure peu exposée publiquement.

Deux trajectoires politiques parallèles au sommet de la majorité

En 2019, Stéphane Séjourné est élu député européen, renforçant encore la place occupée par le duo dans la majorité présidentielle. Dans le même temps, Gabriel Attal poursuit sa progression gouvernementale avant de devenir porte-parole du gouvernement en 2020, puis l’une des figures les plus visibles du macronisme au fil des années suivantes.

Malgré cette exposition politique croissante, leur vie privée reste longtemps protégée. Leur couple apparaît alors comme l’un des plus identifiés de la nouvelle génération macroniste, sans pour autant faire l’objet d’une surexposition publique durable.

Une séparation autour de 2022 avant des retrouvailles après la dissolution

Leur séparation a lieu autour de 2022, alors qu’ils étaient pacsés depuis cinq ans. Cette rupture ne donne pas lieu à une communication officielle. Gabriel Attal explique aujourd’hui que le lien n’avait en réalité jamais disparu, ce qui éclaire le retour du couple après la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024.

Stéphane Séjourné occupe désormais un poste-clé à la Commission européenne

Stéphane Séjourné exerce désormais les fonctions de vice-président exécutif de la Commission européenne pour la prospérité et la stratégie industrielle, un portefeuille confirmé par les institutions européennes. Ce poste prolonge une trajectoire marquée par son passage au Parlement européen puis au gouvernement français avant son installation à Bruxelles.

Une prise de parole personnelle rare pour Gabriel Attal

Au-delà de la seule révélation sentimentale, cette révélation marque un tournant dans la manière dont Gabriel Attal parle de son intimité. En choisissant de qualifier Stéphane Séjourné d’« amour de [sa] vie », l’ancien chef du gouvernement donne une dimension inédite et très personnelle à une relation qui, jusque-là, avait surtout évolué à l’abri des commentaires publics.