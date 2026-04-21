Italie : Meloni prête à revoir le plan controversé de primes pour le rapatriement des migrants

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé que son gouvernement était disposé à modifier un projet de loi controversé visant à accorder des incitations financières aux avocats participant au rapatriement volontaire des migrants. Malgré les critiques, elle a toutefois réaffirmé son attachement au principe général du dispositif.

Le texte, qui pourrait être adopté par le Parlement dans les prochains jours, prévoit que les avocats soient rémunérés sur fonds publics uniquement si les procédures de retour aboutissent. L’objectif affiché est d’encourager les retours volontaires dans un contexte de pression migratoire persistante.

Cette mesure a suscité une vive opposition dans les milieux juridiques. Des associations d’avocats et de magistrats estiment qu’elle pourrait porter atteinte à l’indépendance de la défense et créer un conflit d’intérêts, en liant la rémunération des avocats à l’issue des procédures.

Le président italien Sergio Mattarella a également exprimé des préoccupations, disposant du pouvoir de refuser de promulguer la loi s’il la juge contraire à la Constitution.

L’Union des Chambres criminelles italiennes a dénoncé un dispositif incompatible avec les principes fondamentaux du droit, estimant qu’il transformerait les avocats en instruments des politiques migratoires du gouvernement.

Face à ces critiques, Giorgia Meloni a indiqué être prête à ajuster certains aspects du texte afin de répondre aux inquiétudes, sans renoncer à son objectif de mieux encadrer les retours de migrants.

Ce débat illustre les tensions entre impératifs politiques et respect des principes juridiques, dans un contexte où la gestion des flux migratoires reste un enjeu majeur pour l’Italie et l’Union européenne.