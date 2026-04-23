Collision frontale entre deux trains au Danemark : 17 blessés dont plusieurs graves

Une collision frontale entre deux trains de banlieue a fait 17 blessés, dont cinq grièvement, jeudi au nord de Copenhague, selon les services d’urgence danois. L’accident s’est produit dans une zone boisée, où les deux rames se sont percutées de face dans des circonstances encore à éclaircir.

Sur place, les secours ont découvert deux trains l’un jaune, l’autre gris fortement endommagés à l’avant, immobilisés l’un contre l’autre. Les images de la scène montrent des dégâts importants, notamment au niveau des cabines de conduite, témoignant de la violence du choc.

Les équipes d’intervention ont décrit des conditions particulièrement difficiles à l’intérieur des wagons. « Les deux trains sont entrés en collision frontale, ce qui a causé d’importants dégâts et projeté des éclats de verre partout », a déclaré Christoffer Buhl Martekilde, chef des pompiers et des services de secours, évoquant des scènes « chaotiques ».

Les blessés ont été pris en charge par les services médicaux et transportés vers les hôpitaux environnants. Parmi eux, cinq personnes se trouvent dans un état grave, suscitant une vive inquiétude quant au bilan humain de cet accident.

Les causes de la collision ne sont pas encore connues à ce stade. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, notamment d’éventuelles défaillances techniques ou humaines.

Cet incident survient dans un pays réputé pour la sécurité de son réseau ferroviaire, ce qui en fait un événement particulièrement marquant pour les autorités et les usagers des transports publics.