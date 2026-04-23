Le Liban tente d’éviter l’escalade : Beyrouth veut prolonger le cessez-le-feu avec Israël sous médiation américaine

Le Liban cherche à prolonger le cessez-le-feu avec Israël lors de nouvelles discussions organisées sous l’égide des États-Unis, alors que les violences se poursuivent sur le terrain. Une seconde réunion entre émissaires libanais et israéliens doit se tenir jeudi afin d’éviter une reprise des hostilités à grande échelle.

Ce cessez-le-feu, qui doit expirer dimanche, apparaît fragile. Malgré l’accord en cours, des frappes israéliennes ont fait au moins cinq morts mercredi, illustrant la tension persistante entre les deux camps et la difficulté à maintenir une trêve durable.

Les négociations visent à prolonger cet accord temporaire, dans un contexte régional explosif. Le conflit au Liban, impliquant notamment le Hezbollah, s’inscrit dans une dynamique plus large marquée par les tensions entre Israël, l’Iran et les États-Unis.

Les États-Unis jouent un rôle central dans cette médiation, cherchant à empêcher une escalade qui pourrait embraser davantage la région. Washington tente de maintenir un canal de dialogue entre Beyrouth et Tel-Aviv malgré les affrontements en cours.

À Beyrouth, l’inquiétude grandit face à la dégradation de la situation sécuritaire. Des manifestations ont eu lieu après la mort de civils, dont une journaliste tuée lors d’une frappe, ravivant les tensions internes et les appels à une désescalade immédiate.

Dans ce contexte, l’issue des discussions pourrait être déterminante pour la stabilité régionale. Une prolongation du cessez-le-feu offrirait un répit fragile, tandis qu’un échec des négociations risquerait d’ouvrir la voie à une intensification des combats.