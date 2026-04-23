Chagos : Maurice fixe un ultimatum à Londres pour conclure un accord historique

L’île Maurice a indiqué qu’elle attendrait jusqu’à la fin du mois de juillet pour que le Royaume-Uni finalise un accord sur la restitution de l’archipel des îles Chagos, relançant un dossier sensible aux enjeux géopolitiques majeurs.

Le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a rencontré une délégation britannique mercredi, marquant la reprise des discussions après la suspension des négociations par Londres. Cette interruption faisait suite aux objections du président américain Donald Trump, selon les autorités.

L’accord envisagé prévoit que le Royaume-Uni cède la souveraineté de l’archipel à Maurice, tout en conservant l’usage stratégique de la base militaire conjointe américano-britannique située sur l’île de Diego Garcia. Ce point reste central dans les négociations en raison de son importance militaire.

En fixant une échéance à fin juillet, Maurice cherche à accélérer le processus et à obtenir une avancée concrète sur ce dossier ancien, marqué par des décennies de litige entre les deux pays. L’archipel des Chagos est revendiqué de longue date par Port-Louis, qui conteste la souveraineté britannique.

Les discussions actuelles constituent les premières depuis la suspension des pourparlers, dans un contexte diplomatique délicat où les intérêts stratégiques des États-Unis jouent un rôle déterminant.

Ce dossier illustre les tensions persistantes entre enjeux de souveraineté et impératifs militaires, alors que Maurice espère parvenir à un accord historique mettant fin à un contentieux emblématique de l’ère post-coloniale.