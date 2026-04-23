Biennale de Venise : la Russie et Israël écartés des prix, l’UE menace de couper les financements

La Biennale de Venise est au cœur d’une controverse majeure après la décision de son jury d’exclure de la compétition les artistes issus de pays dont les dirigeants sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Une mesure qui vise implicitement la Russie et Israël, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques.

Dans un communiqué, les cinq membres du jury ont affirmé leur volonté de défendre les droits de l’homme, estimant qu’ils ne pouvaient « prendre en considération les pays dont les dirigeants sont actuellement accusés de crimes contre l’humanité ». Cette position concerne notamment Vladimir Putin et Benjamin Netanyahu, tous deux visés par des procédures de la juridiction internationale.

La décision intervient à quelques semaines de l’ouverture de l’événement, prévue le 9 mai, et concerne la sélection des prestigieux Lions d’or et d’argent, attribués parmi les 110 participants. Elle marque une prise de position politique rare dans un rendez-vous culturel majeur.

Cette initiative a rapidement suscité des réactions au sein de l’Union européenne, principal soutien financier de l’événement. Bruxelles a annoncé la suspension d’une subvention de 2 millions d’euros, tout en évoquant la possibilité de réduire davantage son financement.

L’Union européenne semble ainsi contester une décision perçue comme politisant excessivement une manifestation artistique censée rester ouverte et inclusive. Ce désaccord met en lumière les tensions entre engagement éthique et neutralité culturelle.

La polémique illustre plus largement les répercussions des conflits internationaux sur le monde de l’art, de plus en plus confronté à des enjeux politiques. Elle pourrait avoir des conséquences durables sur le financement et l’organisation des grandes manifestations culturelles en Europe.