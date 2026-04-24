Cessez-le-feu prolongé : Trump impose trois semaines de répit entre Israël et le Liban

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi une prolongation de « trois semaines » du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, alors que la trêve devait initialement prendre fin le 26 avril. Cette décision fait suite à des discussions menées à la Maison-Blanche entre les parties concernées.

Selon le président américain, cette prolongation doit permettre de poursuivre les négociations en vue d’un accord plus durable. Il évoque même « une très bonne chance » d’aboutir à un accord de paix dans l’année, avec une rencontre attendue entre Benyamin Netanyahou et Joseph Aoun dans les prochaines semaines.

Malgré cette annonce, la situation reste fragile sur le terrain. Le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes vers le nord d’Israël, en réponse à ce qu’il considère comme des violations du cessez-le-feu par l’armée israélienne. De son côté, Israël affirme avoir intercepté plusieurs projectiles.

Dans ce contexte tendu, cette extension apparaît davantage comme un sursis que comme une véritable désescalade. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si cette trêve peut réellement ouvrir la voie à une stabilisation durable dans la région.