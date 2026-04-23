Italie : la crise énergétique menace les ambitions militaires du gouvernement Meloni

L’Italie pourrait être contrainte de revoir à la baisse ses ambitions en matière de dépenses de défense en raison de difficultés économiques croissantes liées à la crise énergétique. Selon un document gouvernemental publié jeudi, la hausse des coûts de l’énergie et le ralentissement économique mettent sous pression les finances publiques du pays.

Le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni a récemment abaissé ses prévisions de croissance tout en augmentant celles concernant le déficit budgétaire et la dette publique. Ces ajustements reflètent l’impact des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, sur les prix de l’énergie, dont l’Italie dépend fortement via les importations.

Dans son plan budgétaire pluriannuel, le Trésor italien souligne un assombrissement des perspectives économiques et une réduction des marges de manœuvre financières. Le document met en garde contre une possible contraction de l’économie à l’horizon 2027, accentuant les inquiétudes sur la soutenabilité des engagements budgétaires.

Le ministre de l’Économie, Giancarlo Giorgetti, a reconnu la nécessité de revoir les priorités. Dans une note introductive, il indique que les hausses de dépenses prévues dans plusieurs secteurs, y compris la défense, pourraient être reprogrammées afin de faire face à l’urgence énergétique et soutenir les ménages ainsi que les entreprises.

Rome s’était engagé à porter ses dépenses militaires à 5 % du produit intérieur brut, un objectif ambitieux dans un contexte de tensions internationales. Mais la pression exercée par la crise énergétique et la dégradation des finances publiques pourrait rendre cet objectif difficile à atteindre à court terme.

Cette situation illustre les arbitrages délicats auxquels sont confrontés plusieurs pays européens, tiraillés entre impératifs de sécurité et contraintes économiques. Pour l’Italie, la priorité semble désormais se recentrer sur la stabilité économique intérieure face à un choc énergétique d’ampleur.